SOS pentru Ana Maria. Liga Militarilor Profesioniști face un apel umanitar

"Numele meu este Ana Maria și sunt sora colegului dumneavoastră Cap Pristavu Ionut Gabriel din UM 02040 Tuzla.



Am 29 de ani si 3 copii minunați ! Având în vedere vârstă pe care o am aș putea spune că am toată viața înainte, dar... acum câteva luni mi-a apărut pe piciorul stâng o "Gâlmă", așa îi spuneam eu la vremea aceea.



La început nu i-am dat prea mare importanță dar văzând că ea tot crește și începe să doară am hotărât să merg la medic...





După cateva săptămâni de chin și investigații amănunțite, avea să vină și cruntul diagnostic : Sarcom Ewing!



O tumoare malignă crescută în mușchi (Cancer de tesuturi moi).



În acel moment am simțit cum totul se prăbușește în jurul meu...



Primul gând mi-a fost către copii mei, că ar putea crește fără mamă.



Din ziua aceea toată viața mea s-a schimbat. De la chimioterapiile dureroase, până la intervențiile chirurgicale, toate m-au afectat fizic și psihic.





În cateva luni urmează cel mai mare hop: Operația pentru a scoate tumoarea care în prezent este de 10 cm. Operație de care depinde toată viața mea și care va fi făcută la Viena cu un cost de 85.000 de EURO.



Deoarece nu îmi pot permite financiar această operație cât și cheltuielile pe care le am în prezent, fac apel la bunăvoința dumneavoastră ca din puținul pe care îl aveți să mă ajutați să traiesc!



Mulțumesc tuturor care și-au rupt din timpul lor pentru a-mi citi povestea!!!"



Cine dorește să o ajute pe Ana Maria, poate dona orice sumă în contul camaradului nostru:





Titular: IONUT PRISTAVU



IBAN: RO48RZBR0000060012945052



Valuta: Lei



Nume banca: Raiffeisen Bank



Cod swift: RZBRROBU

SOS pentru Ana Maria.