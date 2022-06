Liga Militarilor Profesioniști are un nou prim-vicepreședinte: Sorin Bercaru, adeptul "cetățeanului în uniformă"

Sorin Bercaru are o carieră militară impresionantă şi a obținut de-a lungul acesteia diverse distincții, dintre care menționăm următoarele: Emblema de Onoare a Statului Major General - Teatrul de operaţii Afganistan – 11. 10. 2012, Non Article 5 NATO Medal a ISAF Afganistan – iunie 2011- decembrie 2011, insigna Participant la Misiuni în Străinătate, Caporal clasa a III-a ISAF Afganistan – mai 2011 – decembrie 2011, „Certificate of Completion of the Peace Keeping Operations training event, which included: Marksmanship, Martian Arts, Convoy Operations, Patrolling, Checkpoint Operations, Fixed Site Security, Checkpoint Security and Cordon and Search Operation - Black Sea Rotational Force“ – 2010, Diploma de Merit „Operation Iraqi Freedom“ – 2008 – 2009, Certificate of Appreciation Operation Iraqi Freedom, atestat Șeful Statului Major General pentru rezultatele meritorii obţinute în procesul derulării misiunilor încredinţate Batalionului 341 Infanterie „Coaliţiei Irak” – Emblema de Merit „În Slujba Păcii” cls. a II-a – 17.10. 2008, Certificat de Apreciere - Exerciţiu PROOF OF PRINCIPLE – 2007, Certificate of Achievement – Joint Task Force – East 2007 România, Certificate of Training TASK FORCE DEEP STEEL – Weapons training – 22 octombrie 2007.





Sorin Bercaru şi-a desăvârşit cariera academică şi a absolvit un master în managementul Instituțiilor Publice, în cadrul Universității Ovidius Constanța, iar în prezent este militar angajat în cadrul UM 01227, Constanța.





„Ca membru în Consiliul Director, în ultimii ani, Sorin a fost mereu un camarad de nădejde pentru noi şi suntem convinşi că în noua postură de prim-vicepreşedinte va aduce plusvaloare echipei de conducere a LMP şi că vom dezvolta proiecte de succes în beneficiul militarilor profesionişti alături de acesta”, au arătat reprezentanții LMP.





„Sunt adeptul conceptului de cetățean în uniformă şi îmi doresc ca inechitățile din sistemul militar să fie remediate. Desigur că nu sunt un visător şi conştientizez perfect că va fi nevoie de muncă susținută şi implicare pentru a ne atinge dezideratele, dar am ferma convingere că, alături de preşedintele Constantin Anca, de camarazii din Consiliul Director al LMP şi bazându-ne pe experiența preşedintelui de onoare, Dănuț Albu, care ne-a arătat de atâtea ori că împreună reuşim, vom putea face față provocării de a conduce destinele acestei asociații, atât de cunoscută şi respectată în rândurile militarilor profesionişti”, a spus noul prim-vicepreşedinte, cap. Bercaru, întrebat fiind care este viziunea sa asupra viitorului LMP.