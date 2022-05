Schimbare în conducerea Ligii Militarilor Profesionişti. "A sosit momentul să predau ștafeta"

Încă de la început, caporalul (r) Dănuț Albu s-a aflat în fruntea Ligii Militarilor Profesioniști, prin implicarea sa constantă și insistentă organizația înregistrând numeroase succese: reglementarea activității corpului soldaților prin Legea 51/2010, Legea 23/2012, Legea 82/2015, prin care s-a obținut calitatea de militari, schimbarea titulaturii de voluntari în profesioniști, mărirea limitei de vârstă până la care pot rămâne în sistem, de la 45 de ani la 55 de ani; acordarea grupelor de muncă în condiții deosebite și speciale, obținerea dreptului de pensie militară pentru SGP-iști, prin Legea 223/2015. De asemenea, s-a mai reușit obținerea Ordinului „În Serviciul Patriei”, în trecut numindu-se Ordinul „Meritul Militar”; acordarea compensației lunare pentru chirie celor care contractă un credit imobiliar, modificarea Legii 80/1995, în sensul că soldații pot avansa în corpul maiștrilor militari și în corpul ofițerilor și, la fel de important, faptul că soldații gradați profesioniști pot fi angajați pe perioadă nedeterminată, după 15 ani de vechime în Armată.



După aproape 12 ani în fruntea LMP, caporalul (r) Dănuț Albu a anunțat că se retrage din funcția de președinte a organizației. „Am fost împreună în ultimii aproape 12 ani, iar inimile noastre au bătut la unison ori de câte ori am raportat victorii, realizări mai mici sau mai mari pentru a corecta legislația care reglementează raporturile de muncă ale militarilor profesionişti sau pentru a ne promova şi apăra drepturile. Provin din rândul vostru, am fost alături de voi, iar inima mea va rămâne mereu alături de voi. Însă totul în viață are un început şi un sfârşit, iar oamenii asumați, printre care consider că mă pot număra, ştiu să facă un final frumos, ştiu să se retragă în glorie. A sosit momentul să predau ştafeta, să las scaunul de preşedinte al Ligii Militarilor Profesionişti generației mai tinere, dar voi veghea mereu din umbră la bunul mers al asociației. Am să-l sprijin pe viitorul președinte și pe membrii Consiliului Director și, dacă voi fi solicitat, am să particip la audiențe sau ședințe de lucru la nivel înalt. Fiți siguri că persoana care va ocupa funcția de preşedinte este una la fel de asumată ca şi mine. Veți afla în curând despre cine este vorba.





Decizia retragerii mele am supus-o discuției în Consiliul Director şi, deşi inițial colegii mei s-au opus acesteia, au înțeles ulterior că proiectul nostru comun, Liga Militarilor Profesionişti, are nevoie de aripi noi ca să-şi poată continua zborul lin spre culmile reuşitei. Le mulțumesc încă o dată, şi pe această cale, pentru că mi-au acceptat decizia.





În prezent dezvolt o carieră într-o firmă privată, unde am atribuțiuni de conducere, însă acest lucru nu mă va împiedica să fiu mereu atent la bunul mers al Ligii. Colegii mei din Consiliul Director mi-au propus deja o funcție onorifică în cadrul LMP, aceea de preşedinte de onoare, funcție pe care o voi accepta cu respect”, este mesajul transmis de Dănuț Albu.





„În cei aproape 12 ani cât am condus Liga, mi-am neglijat familia şi am rupt mereu din timpul meu pentru bunul mers al LMP. Nu regret însă nimic. Am avut satisfacții, am avut reuşite, au fost timpuri bune. Consider că mi-am făcut datoria față de camarazii de la baza ierarhiei militare şi față de LMP. Am fost acel caporal (fost sergent) în activitate care a avut curajul să înființeze o asociație și să lupte pentru drepturile militarilor, punând în permanență pe tapet decidenților militari și politici propuneri de modificare a legislației pentru îmbunătățirea calității vieții camarazilor de la baza ierarhiei militare. Pe unde am fost, la MApN, la SMAp, în Parlament, pe la Comisiile de Apărare, întotdeauna am vorbit în numele celor mulți și niciodată în numele meu. Și mă mândresc cu acest lucru! Am vrut să dau un exemplu noilor generații de camarazi şi cred că în mare parte am reuşit. Cel care îmi va urma în funcție sunt sigur şi am convingerea fermă că va urma aceeaşi linie referitor la acest aspect. Nu este o despărțire, dragi camarazi. Rămâneți în sufletul meu şi voi avea mereu disponibilitatea de a ajuta şi de a oferi din experiența mea”, le-a mai transmis fostul militar colegilor.





În urmă cu aproape 12 ani, mai precis în septembrie 2010, lua ființă Liga Militarilor Profesioniști, o organizație socio-profesională, apolitică și nonguvernamentală, care și-a propus să lupte pentru drepturile soldaților gradați profesioniști și să fie alături de ei, prin campanii de întrajutorare, dar și alte activități menite să dezvolte dorința de performanță. De-a lungul timpului, organizația s-a dezvoltat constant, tot mai mulți soldați aderând la această structură, astfel că în prezent este o „voce” ce transmite factorilor decidenți politici și militari neajunsurile cu care se confruntă militarii.