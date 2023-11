Poliția Română, noi detalii despre capturarea lui Cherecheș: 'Ar fi opus o oarecare rezistență'

„Capturarea acestuia a durat numai patru zile. Poliția Română a oferit informații esențiale partenerilor externi. Am beneficiat și de sprijinul partenerilor interni. În exterior am colaborat cu autoritățile din Germania, din Austria, din Ungaria dar și din Italia iar aseară urmăritul internațional a fost depistat în Germania. Acesta a fost reținut de polițiștii de acolo și urmează a se derula procedura specifică în astfel de situații pentru predarea sa către România în vederea executării pedepsei.



Am avut o colaborare excelentă cu partenerii străini care ne-au sprijinit în localizarea și reținerea acestuia. Această localizare a fost efectuată de către partenerii externi pe baza informațiilor oferite de colegii din Poliția Română. Această colaborare s-a concretizat în prinderea în timp record a acestuia”, a spus Drăgan, citat de stiripesurse.ro





Georgian Drăgan a mai spus că procedura atunci când Cherecheș ajunge în țară este încarcerarea într-un penitenciar în vederea executării pedepsei având în vedere că Instanța a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani.



Acesta a confirmat că Cherecheș a opus rezistență: „Partenerii externi au transmis faptul că ar fi opus o oarecare rezistență la momentul imobilizării. Toate activitățile procedurale au fost desfășurate în cadru legal atât de Poliția Română și de Partenerii interni cât și de partenerii externi. A fost o capturare în timp record numai patru zile de la pronunțarea sentinței rămasă definitivă. Poliția Română pe baza informațiilor obținute și transmise partenerilor externi a reușit să îl localizeze pe acesta. Acesta a fost încătușat conform cadrului legal”.







sursa foto: playtech.ro