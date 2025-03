Pompierul rănit de explozia unei butelii în timpul unei intervenții a murit astăzi, la spital

Pompierul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova care a fost grav rănit în urmă cu o lună, în timpul unei intervenții la un incendiu, a decedat, a informat, luni, instituția.







'Cu inimile frânte, după patru săptămâni în care ne-am rugat și am sperat la unison, am primit cumplita veste că Adrian, fratele nostru de arme, a pierdut lupta cu suferința. Și-a dedicat viața până la sacrificiul suprem, onorând jurământul depus față de țară și demonstrând curaj, abnegație și un devotament neobosit. Vom continua să onorăm memoria lui prin munca noastră, având mereu în inimi curajul care a prins formă umană, și care, pentru noi, salvatorii prahoveni, are și un nume: Plutonier adjutant Păduraru Adrian', se arată într-un mesaj postat, luni, pe pagina de Facebook a ISU Prahova.







Adrian Păduraru a fost rănit grav în seara de 7 februarie, în timp ce intervenea alături de colegii săi pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două case din municipiul Ploiești.







La un moment dat, o butelie aflată în una dintre case a explodat, iar un pompier și doi jandarmi aflați în proximitatea imobilelor afectate de incendiu (pe domeniul public) au fost surprinși de suflul deflagrației.







Pompierul a fost grav rănit, fiind preluat de ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă și transportat către Spitalul Floreasca din București.







'Menționăm că acesta era echipat corespunzător/ purta echipamentul de protecție în momentul producerii incidentului', a transmis ISU Prahova, la acel moment, informează Agerpres.