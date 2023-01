Prinși în flagrant de polițiștii de frontieră, în timp ce furau fier vechi de pe o barjă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au prins în flagrant cinci cetățeni români în timp ce sustrăgeau fier vechi de pe o barjă, în zona localității Cernavodă. În data de 6 ianuarie, o patrulă fluvială formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Cernavodă, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, a observat la kilometrul fluvial 294, cinci bărbați care transportau cu ajutorul unei bărci din tablă, fier vechi.În urma verificărilor s-a constatat faptul ca aceștia au sustras cantitatea de 400 kilograme fier de pe o barjă a unui convoi sub pavilion Germania, ancorată în zonă. În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Hârșova, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, fiind confiscate un număr de două bărci folosite la săvârșirea faptei.