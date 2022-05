Proiect măreț la Capu Midia: din toamnă va fi Școală de Instruire pentru Apărare Antiaeriană!

Înființarea Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană vizează acordarea unei mai mari atenții pregătirii practice a militarilor, atât a ofițerilor, cât și a subofițerilor, maiștrilor militari și soldaților gradați profesioniști. „Am dorit reîntoarcerea la practică. Am constatat că, în timp, ne-am teoretizat și partea practică a scăzut. Și, pe fondul existenței acestui poligon, vom încerca să introducem elementele practice ale pregătirii artileriștilor antiaerieni, pe lângă partea de teorie care se va face la clasă. Ofițerii vor avea un modul de pregătire, de șase luni, după terminarea Academiei. De asemenea, se vor pregăti și pentru primele cursuri până la nivelul de comandant de baterie sau alte cursuri de specializare. Subofițerii, la fel, vor face cursuri de carieră și cursuri de specialitate, la care se vor adăuga module de pregătire a ofițerilor și maiștrilor militari din Școala de Maiștri Militari și Subofițeri de la Boboc, județul Buzău. De asemenea, militarii angajați (soldații și gradații profesioniști) vor fi instruiți de la zero. Ceea ce este important este faptul că se va face instruire tuturor artileriștilor, indiferent de categoria de forțe din care fac parte. Acest lucru ne-am și dorit: să aducem pregătirea uniformă a tuturor militarilor, așa încât eu, ofițer care am profesat doi - trei ani în structuri ale Statului Major al Forțelor Aeriene, să mă pot muta liniștit la o unitate de artilerie antiaeriană din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre”, a precizat colonelul Bitan.



Continuatorii centrului de instrucție, de pe vremuri





Prin această transformare, centrul militar de la Capu Midia devine continuatorul centrelor de instrucție, așa cum erau pe vremuri. „Odată cu reorganizarea învățământului pe școli au dispărut centrele de instrucție. Vom fi, practic, continuatorii centrului de instrucție pentru că, în urmă cu 15-20 de ani, noi, toți artileriștii, ne pregăteam în același centru de instrucție. Am revenit la acest mod de pregătire. Această separare nu a fost benefică pentru că au dispărut și specialiștii și nu vrem ca arma să aibă de suferit. De aceea, ne-am gândit la această unire a pregătirilor din toate categoriile de forțe”, a mai afirmat comandantul centrului militar.





Școala va începe la 1 septembrie, atunci când vor avea loc primele cursuri. „La categoria provocări, vom încerca să îmbinăm planul anual al tragerilor cu artileria și rachetele antiaeriene, cu partea de pregătire a cursurilor. Nu toate cursurile vor fi prevăzute și cu trageri, dar, cu siguranță, cei care sunt în școlile de maiștri militari și ofițeri, în modulul pe care îl vor avea, vor executa trageri, indiferent cu ce tehnică de artilerie antiaeriană o vor face. Cei care nu vor trage vor participa ca observatori, vor participa la activitățile de tragere, vor vedea cum se organizează o tragere, ce înseamnă o zi de tragere, ce înseamnă pregătirea tunurilor, pregătirea unei subunități. Vor vedea cu ochii lor, pentru că una este să le spui la clasă și alta e să vadă, efectiv, cum se pregătesc plutonul, secția, bateria pentru executarea unei trageri, de la pregătirea muniției până la executarea efectivă a tragerii. Vor vedea, de asemenea, cum se face evaluarea tragerilor”, a descris colonelul Viorel-Eugen Bitan cum se vor desfășura cursurile și tragerile.



Proiect pentru un nou pavilion cu spații de cazare și birouri





Având în vedere că va crește numărul militarilor care vor veni la Capu Midia, este necesar un nou bloc alimentar. „Și pe partea de infrastructură s-au luat măsuri. Avem în vedere, în perioada imediat următoare, realizarea unui bloc alimentar care să asigure hrănirea tuturor efectivelor, în special a cursanților, a personalului propriu al poligonului și a unităților care vin la trageri, în măsura în care nu au ei, prin obiectivele pe care le stabilesc pe timpul deplasării la Capu Midia, și acest obiectiv de a-și organiza clădirea pe timpul executării tragerilor. Pentru viitor avem un proiect, este vorba de un pavilion complex în care vor fi spații de cazare, birouri, concret va fi pavilionul-școală. Nu vă pot spune când va fi gata, dar noi avem nota conceptuală destul de avansată și așteptăm să se găsească finanțare pentru el și să îl realizăm”, a declarat comandantul Viorel-Eugen Bitan.





De-a lungul celor 72 de ani de existență, împliniți în luna aprilie a acestui an, Poligonul Capu Midia a evoluat constant, atât în ceea ce privește dotările, spațiile de cazare, cât și instrucția pusă la dispoziția militarilor. Anul acesta începe o nouă etapă: Centrul Național de Instruire pentru Apărarea Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu” se transformă în Școală de Instruire pentru Apărare Antiaeriană. Despre ce presupune această nouă etapă, colonelul Viorel-Eugen Bitan a declarat: „Cu siguranță, vor fi provocări. Provocări date de asigurarea personalului, în asigurarea instructorilor, pentru că, la fel ca și alte structuri, ne confruntăm și noi cu lipsa personalului de specialitate. Dar beneficiem de un corp important de artileriști antiaerieni în cadrul actualului centru, care vor desfășura activități de instruire, vom încerca să îi transformăm în instructori și să poată face o pregătire superioară militarilor care vor veni să se instruiasă la Capu Midia”.