RAZII LA CONSTANȚA! Șoferi prinși la volan, după ce au consumat droguri

La data de 9 iunie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier și formațiunilor rutiere, precum și polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere București au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație, prin depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale la O.U.G. 195/2002, în valoare totală de peste 17.000 de lei.De asemenea, au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.Totodată, au fost constatate 2 infracțiuni la regimul circulației rutiere.Exemple:La data de 9 iunie a.c., în jurul orei 19.55, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Lavrion din stațiunea Saturn, fiind sub influența substanțelor psihoactive.Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină și amfetamină.Ulterior, a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în sânge.La data de 9 iunie a.c., în jurul orei 18.46, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere București au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu din satul 2 Mai, fiind sub influența substanțelor psihoactive.Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină și canabis.Ulterior, a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în sânge.În ambele cauze s-a întocmit dosar de cercetare penală.