Reintegrarea deținuților în societate. Ce măsuri a luat Penitenciarul Poarta Albă

Încă din anul 2020, Penitenciarul Poarta Albă a implementat noi practici, prevăzute în „Strategia Națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate”, pentru sprijinirea deținuților.







În această săptămână, la Poarta Albă a fost organizată o sesiune de lucru cu reprezentanți ai unor firme angajatoare, care își desfășoară activitatea cu persoane private de libertate. Evenimentul a avut ca scop principal promovarea integrării pe piața muncii a deținuților aflați în custodie.







Potrivit Nicoletei Bărăitaru, purtătoarea de cuvânt a Penitenciarului Poarta Albă, sunt mai multe firme ce colaborează cu centrul de detenție pentru angajarea deținuților, în general, pentru muncă necalificată.

Astfel, o comisie specială selecționează deținuții eligibili pentru muncă și le trimit angajatorilor persoanele de care au nevoie.







„Ei sunt plătiți pentru munca prestată, dar nu toți banii le revin. O parte se duce către deținut, o parte către penitenciar și o parte se păstrează în fondul pentru liberare, pe care aceștia o iau când pleacă, la sfârșitul îndeplinirii pedepsei”, a spus Nicoleta Bărăitaru.







De asemenea, există și deținuți care lucrează în interiorul penitenciarului, prestând servicii în curățenie, amenajarea spațiilor verzi și alte activități de întreținere. Aceștia nu sunt plătiți, însă sunt recompensați cu zile libere sau permise de ieșire, în funcție de implicarea în muncă.







În cadrul întâlnirii organizată de reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă, s-a discutat și despre o nouă perspectivă pentru sistemul instituției, respectiv posibilitatea de găzduire, pe perioadă determinată, a foștilor deținuți, astfel încât aceștia să își poată continua activitatea profesională la angajatorul avut în timpul detenției. Această întâlnire a pus bazele unei viitoare colaborări atât pe plan de angajare a deținuților, cât și în ceea ce privește necesitatea calificării sau recalificării profesionale, în funcție de cerințele și nevoile actuale ale societății, pe linia forței de muncă.







În prezent, deținuții din Penitenciarul Poarta Albă beneficiază de cursuri de calificare pentru meserii precum legumicultor și sudor electric.







Beneficiile angajării persoanelor private de libertate







În cadrul evenimentului s-a discutat și despre beneficiile pe care angajatorii le au atunci când optează pentru angajarea deținuților.







Astfel, unul dintre cele mai mari avantaje este reprezentat de faptul că, încheind contracte de prestări servicii, aceștia plătesc pentru munca prestată, dar nu și contribuțiile sociale. De asemenea, penitenciarul asigură angajatorului forță constantă de muncă.







„Dacă angajatorul are nevoie zilnic de zece persoane private de libertate, noi selecționăm 12-14 deținuți, în așa fel încât, dacă unul se îmbolnăvește, are o vizită sau o instanță, să putem îl înlocuim. Deci angajatorul are oamenii constant”, a mai declarat Nicoleta Bărăitaru.







Potrivit purtătoarei de cuvânt, persoanele private de libertate angajate chiar se implică în munca prestată și o fac cu drag, deoarece în timpul programului nu se mai simt deținuți. Din nefericire, condițiile de selecționare pentru angajare s-au înăsprit, iar acum, din 900 de persoane private de libertate, în jur de 300 mai îndeplinesc cerințele.