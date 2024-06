Tensiuni între bone și părinți! Pe mâna cui lăsăm copilul? „M-a făcut cu ou și cu oțet!”

Într-o perioadă în care volumul de muncă devine tot mai mare, părinții din Constanța, ca și din multe alte orașe, se confruntă cu provocarea de a găsi timp suficient pentru a se ocupa de copiii lor mici. Multe familii optează pentru serviciile unei bone, iar grupurile de mămici de pe rețelele de socializare sunt pline de mesaje prin care se solicită ajutor, recomandări de bone și sfaturi privind remunerația și orele de lucru.







Pentru a veni în sprijinul părinților care nu își permit să plătească o bonă, Primăria Municipiului Constanța acordă ajutoare bănești lunare cuprinse între 250 și 710 lei pentru fiecare copil de vârstă preșcolară. Acest sprijin financiar este stabilit în funcție de media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele șase luni, astfel: 710 lei pentru venituri de până în 2100 lei/membru, 550 lei pentru venituri între 2101-2500 lei/membru, 390 lei pentru venituri între 2501-3000 lei/membru și 250 lei pentru venituri între 3001-3500 lei/membru.







Pe grupurile de mămici din Constanța, multe femei își împărtășesc experiențele și solicitările privind angajarea unei bone. Una dintre mame a postat recent: „Voi ați avut bone la copii? Au existat experiențe neplăcute? În prezent am o fetiță de nouă luni, dar în luna august urmează să mai am un bebe și mă gândesc că nu voi face față la amândoi plus locul de muncă”. O altă mămică, interesată de costurile serviciilor unei bone întreabă: „Cele care aveți bone pentru copilași, cu cât le plătiți pe lună și ce program au? Mă refer la o bonă care să se ocupe doar de copil”, iar un alt mesaj pe același grup arată necesitatea unei bone de încredere: „Sunt în căutarea unei bone pentru fetița mea de un an și două luni, o doamnă cu vârsta până în 60 de ani, activă, nefumătoare și cu experiență anterioară la copii de vârstă mică”.







Aceste mesaje evidențiază cât de important este sprijinul unei bone în viața cotidiană a părinților care doresc să își continue carierele profesionale. Totuși, alegerea unei bone potrivite și asigurarea unui mediu sigur și sănătos pentru copil rămân provocări majore.







Au mamele încredere în bone?







Multe mame aleg bone pe baza recomandărilor din partea prietenilor, familiei sau grupurilor de mămici de pe rețelele de socializare. O bonă care a fost apreciată pentru îngrijirea altor copii oferă un nivel de siguranță. Totodată, experiența și calificările în îngrijirea copiilor reprezintă un factor pentru care mamele apelează la bone. De asemenea, tehnologia le permite părinților să monitorizeze activitățile bonei prin camere de supraveghere montate în casă sau prin apeluri video. Acest lucru poate fi destul de deranjant pentru bone, deoarece nu sunt de acord cu ideea de a fi urmărite.







„Aveam grijă de un copil mic și, din greșeală, a căzut, s-a speriat și a început să plângă. În următoarea secundă am fost sunată de tatăl copilului, care m-a făcut cu ou și cu oțet, mi-a spus că nu mă plătește pentru stat degeaba. Eu nu stăteam deloc degeaba, dar așa sunt copiii, mai cad, se mai lovesc. Ceea ce m-a deranjat este faptul că mă urmăreau pe camere. Păi dacă ai timp să te uiți la mine non-stop pe cameră, atunci de ce nu vii să stai acasă cu propriul tău copil?”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber”, Maria Ț., studentă din Constanța.







Totodată, atât bonele cât și părinții au avut parte de experiențe mai puțin plăcute. Este foarte important ca părinții să își aleagă bona cu mare atenție, deoarece nu oricine poate practica această meserie.







„Am avut parte de o experiență extrem de neplăcută cu o bonă. Am lăsat un anunț pe Facebook, iar cineva mi-a scris. Am avut încredere că totul va fi în regulă, când acolo, în loc să stea să aibă grijă de cel mic, ea stătea cu telefonul toată ziua, iar când i-am semnalat asta, a început să țipe la mine. Acum cu greu îmi mai vine să cer ajutorul unei bone, nu știu pe ce mâini las copilul”, a declarat Alexandra P., tânără mamă din Constanța.







Alegerea unei bone potrivite reprezintă o provocare semnificativă pentru părinții din Constanța, la fel ca în multe alte orașe. Găsirea unei persoane de încredere, cu experiență și calificări corespunzătoare, rămâne esențială pentru bunăstarea copiilor.







Recomandările din partea altor părinți, utilizarea tehnologiei pentru monitorizare și o selecție riguroasă sunt pași importanți în procesul de angajare a unei bone.