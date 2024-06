Banchetul din clasa a IV-a naște certuri. "La final de liceu ce mai facem?"

Organizarea unui banchet implică, desigur, și anumite costuri care cad în sarcina părinților. Aceste cheltuieli pot varia în funcție de amploarea și complexitatea evenimentului. Părinții sunt adesea solicitați să contribuie financiar pentru acoperirea costurilor legate de locație, catering, decorațiuni și activități. Sumele pot varia, dar este important ca acestea să fie stabilite de comun acord de la bun început, astfel încât să fie accesibile pentru toată lumea.



„300 de lei doar pe o rochie”









Pentru un astfel de eveniment festiv, părinții pot alege să investească în ținute speciale pentru copii, de la rochițe elegante la costume. Aceste achiziții adaugă un plus de strălucire evenimentului, dar și bugetului total.





„Croitoreasa ne-a cerut 300 de lei doar pentru rochie, mi se pare destul de mult pentru un copil de clasa a IV-a. Să nu mai spun că pentru banchet mai trebuie să scot peste 200 de lei din buzunar pentru că îl vom organiza la un restaurant. La final de liceu ce mai facem?”, a relatat Maria A., constănțeancă.





În unele cazuri, părinții pot opta să ofere mici cadouri sau suveniruri care să amintească de acest moment special. Acestea pot include diplome, medalii sau alte obiecte simbolice.





Primul și cel mai important detaliu este legat de locația unde va avea loc evenimentul micilor absolvenți. Aici, depinde în totalitate de preferințe. De exemplu, unii părinți aleg să organizeze un eveniment pe plajă, alții aleg restaurantele.



„Noi am decis să le organizăm copiilor ceva pe plajă. Am considerat că este mult mai frumos și special așa, dar, bineînțeles, a fost o alegere și de buget. Am cheltuit suma de 200 de lei pentru locație, dar și mâncare și cadouri pentru doamna învățătoare”, a declarat Mirela C., mama unui proaspăt absolvent de ciclu primar.





Cei care aleg să sărbătorească la restaurant pot plăti mai mult, totul depinde de locația aleasă, de meniu, iar dacă vă doriți un DJ, prețul mai crește puțin.





„Am organizat banchetul celor mici la un restaurant din Km 4-5, avem și DJ și avem și mâncare bună, sucuri. Am cheltuit aproape 350 de lei cu totul, plus cadouri pentru ei. O cheltuială în plus a fost rochia pe care fata mea a vrut să o aibă neapărat”, a declarat Andreea O., mama unei eleve.







Conflicte între părinți





Există, de asemenea, și situații mai puțin plăcute în momentul în care îți dorești să organizezi un eveniment cu mai multe persoane. Nu toți gândesc la fel, părerile sunt diferite și se pot isca mici conflicte. Fie din cauza locației, fie din cauza costurilor prea mari, fie din cauza cadourilor pentru profesor.





„Sunt totuși clasa a IV-a, o petrecere restrânsă este mai mult decât suficientă. Nu cred că este nevoie să ne etalăm la nu știu ce restaurant din Constanța. Nu vreți să știți ce e pe grupul de părinți, fel și fel de idei, normal că ne certăm”, a declarat un constănțean.





„Fiecare oferă cât poate, doar că te poți simți marginalizat și neîndreptățit în momentul în care vezi costurile pe care ți le impun unii părinți. Te vei conforma pentru că nu ai altă variantă uneori”, a adăugat o altă mamă a unui elev.





În concluzie, costurile asociate organizării unui banchet de absolvire pentru elevii claselor a IV-a pot varia semnificativ în funcție de preferințele și posibilitățile fiecărei familii. Este esențial ca părinții să colaboreze și să comunice deschis pentru a stabili un buget accesibil pentru toți, evitând astfel conflictele și asigurându-se că toți copiii se bucură de această ocazie specială. În final, bucuria și satisfacția micilor absolvenți ar trebui să fie în centrul atenției, iar cheltuielile să reflecte echilibrul între a crea amintiri frumoase și a rămâne în limite financiare rezonabile.





De câțiva ani, elevii claselor a IV-a sărbătoresc cu entuziasm încheierea ciclului primar printr-un eveniment special: banchetul de absolvire. Acest moment nu doar că marchează sfârșitul unui capitol important din viața lor educațională, ci și începutul unei noi etape pline de provocări și oportunități în ciclul gimnazial.