Sătul să aștepte după reparațiile primăriei, un bărbat a astupat singur gropile de pe stradă cu asfalt

Exasperat de reparațiile constante pe care trebuia să le facă la mașina sa din cauza gropilor de pe strada unde locuiește, un cetățean din Ciacova, județul Timiș, a găsit o soluție temporară până când primăria va interveni: a astupat singur cu asfalt gropile de pe un drum de pământ.







Fiind angajat al unei firme de construcții, bărbatul a cerut patronului său o remorcă cu asfalt rece și a început să astupe craterele de pe strada de pământ neglijată de primărie. Deși primarul nu este foarte mulțumit de inițiativa cetățeanului, i-a oferit o apreciere parțială și, mai în glumă, mai în serios, i-a transmis că va trebui să dea explicații la primărie pentru acțiunea sa.







„Te-ai apucat să asfaltezi aici gropile… Felicitări, dar pe urmă trebuie să îl spargi înapoi, că introducem canalizarea. Noi avem proiecte de asfaltare, pe toate străzile, dar trebuie să găsim și finanțare. Dar, e clar că prima dată trebuie să introducem apă și canalul”, a spus primarul Petru Filip.







Locuitorii care trec cu mașinile pe strada respectivă sunt încântați, afirmând că acum nu mai trebuie să cheltuie bani pe reparațiile autoturismelor.







„Am dat cu, am bătut cu târnăcopul, am dat cu muchia în mășină, că asta curge că mercurul. Și când îl pui în groapă, îl calci cu roata, el se compactează. Nu mai aruncă cu roata”, a spus localnicul, potrivit opiniatimisoarei.ro, citat de Antena 3 CNN.







Victor Todoran, în vârstă de 57 de ani, lucrează de peste un deceniu la o firmă de asfaltări. Recent, din cauza gropilor de pe strada sa, aproape că a ajuns cu mașina firmei într-un șanț. Supărat de situație, a decis să facă ceea ce autoritățile nu au reușit. A încărcat camioneta cu asfalt rece, a mers acasă și s-a apucat de treabă.







„Aici, primăria când o lucrat, o pus pământul în drum. Cu camioneta, că am generator, am talpa de pământ, când am intrat să iau viraj, era mă duc în șanț…. Și atunci, am pus acolo asfalt de asta rece, arobat, l-am călcat cu roata”, a povestit omul.







După două ore de muncă, cele câteva zeci de gropi de pe drumul de pământ din Ciacova erau acoperite. În total, a folosit doi metri cubi de asfalt rece pentru a repara jumătate din stradă, urmând să continue cu cealaltă parte, care arată ca un câmp de luptă. Victor este hotărât să asfalteze întreaga stradă de pământ.







