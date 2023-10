Scene șocante într-un centru familial. Polițist filmat în timp ce lovește și amenință cu moartea mai multe minore

Un agent de poliție este anchetat pentru purtare abuzivă după ce în spațiul public a apărut o filmare, în care se vede cum polițistul agresează și amenință cu moartea minore internate într-un centru al DGASPC Giurgiu.







Un agent de poliţie din Giurgiu este cercetat pentru purtare abuzivă după ce în spaţiul public a apărut o filmare cu momentul când acesta ar fi agresat fizic o tânără, cu ocazia unei intervenţii într-un centru de tip familial aparţinând Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu.







„Astăzi, 6 octombrie, conducerea IPJ Giurgiu a luat cunoştinţă cu privire la apariţia în spaţiul public a unei filmări în care un agent de poliţie al Biroului de Ordine Publică Giurgiu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu agresează o persoană. În urma verificărilor efectuate a fost stabilit faptul că evenimentul s-a produs la data de 14 aprilie 2023, cu ocazia unei intervenţii într-un centru de tip familial aparţinând DGASPC Giurgiu, ocazie cu care au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice prin producerea de zgomote", au precizat reprezentanții IPJ Giurgiu.







În continuare, conducerea IPJ Giurgiu a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, privind săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă şi a dispus cercetarea disciplinară a poliţistului, conform adevarul.ro







Agentul de poliţie cercetat pentru purtare abuzivă, după ce în spaţiul public au apărut imagini când acesta ar fi agresat fizic o persoană dintr-un centru al DGASPC Giurgiu, are 30 de ani şi o vechime de patru ani în poliţie, era apt din punct de vedere psihologic şi până acum nu au mai fost sesizate astfel de situaţii la adresa lui, informează IPJ Giurgiu.







„Poliţiştii îşi desfăşurau atribuţiile de serviciu, patrulau, au auzit zgomot la o căsuţă de tip familial, s-au deplasat la faţa locului şi au aplicat două sancţiuni pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că evenimentul s-a produs la data de 14 aprilie 2023 cu ocazia unei intervenţii la o căsuţă de tip familial din cadrul DGASPC Giurgiu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu s-a sesizat astăzi când conducerea IPJ Giurgiu a luat la cunoştinţă despre o filmare apărută în spaţiul public.







Nu este ok ceea ce a făcut (n.r. poliţistul), de aceea este o anchetă în desfăşurare. Poliţistul are vârsta de 30 de ani şi o vechime în poliţie de aproximativ patru ani, era apt din punct de vedere psihologic. Ancheta este în curs de desfăşurare pentru a stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul. Nu am mai avut astfel de probleme cu poliţistul respectiv", a declarat vineri, presei, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu, Ramona Stan.







Reprezentantul IPJ a adăugat că poliţiştii au intervenit „foarte des la acest centru" unde a avut loc evenimentul pentru că au fost şi sesizări privind "săvârşirea unei acţiuni de furt de către cei din cadrul DGASPC".