Se vrea limitarea accesului transporturilor cu gunoaie din alte țări. Iată pe unde vor intra în județul Constanța

Un ordin comun semnat de reprezentanții Ministerului Mediului și Ministerului Afacerilor Interne stabilește accesul transporturilor și transferurilor de deșeuri și mărfuri second hand, în țara noastră, prin 14 puncte de trecere a frontierei pentru traficul rutier, prin 8 puncte de trecere a frontierei pentru traficul feroviar și 6 puncte pentru traficul portuar și maritim. Actul legislativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 29 aprilie.La nivelul județului Constanța au fost stabilite două puncte de trecere a frontierei pe unde vor avea acces respectivele transporturi, respectiv Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche și Punctul de Trecere a Frontierei Maritim Constanța – Sud Agigea.„Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se stabilesc punctele de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deșeuri și mărfuri/bunuri secondhand, după cum urmează:1. puncte de trecere a frontierei pentru traficul rutier: a) Giurgiu, județul Giurgiu; b) Calafat, județul Dolj; c) Nădlac, județul Arad; d) Nădlac II, județul Arad; e) Borș II, județul Bihor; f) Petea, județul Satu Mare; g) Stamora-Moravița, județul Timiș; h) Halmeu, județul Satu Mare; i) Albița, județul Vaslui; j) Galați, județul Galați — Giurgiulești; k) Vama Veche, județul Constanța; l) Călărași (Chiciu), județul Călărași; m) Porțile de Fier 1, județul Mehedinți; n) Naidăș, județul Caraș-Severin;2. puncte de trecere a frontierei pentru traficul feroviar: a) Giurgiu, județul Giurgiu; b) Calafat, județul Dolj; c) Curtici, județul Arad; d) Stamora-Moravița, județul Timiș; e) Halmeu, județul Satu Mare; f) Galați, județul Galați; g) Episcopia Bihorului, județul Bihor; h) Jimbolia, județul Timiș;3. puncte de trecere a frontierei pentru traficul portuar/maritim: a) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți; b) Galați, județul Galați; c) Călărași (Chiciu), județul Călărași; d) Constanța-Sud (Agigea), județul Constanța;e) Giurgiu, județul Giurgiu; f) Calafat, județul Dolj”, se arată în ordinul privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deșeuri și mărfuri/bunuri second-hand.Reamintim că anul trecut, reprezentanții Gărzii de Coastă, ai Gărzii de Mediu dar și Asociația „Stop Waste” au semnalat faptul că, în ritmul în care intră transporturile ilegale de deșeuri în țara noastră, România a ajuns groapa de gunoi a lumii. De exemplu, oamenii legii au identificat anul trecut aproximativ 300 de transporturi ilegale de deşeuri din state din Europa (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, Germania, Norvegia, Portugalia, Olanda, Serbia, Spania etc), dar şi din Asia (China, Hong Kong, Pakistan, Israel, Japonia) şi America de Nord (S.U.A., Canada). Pentru schimbarea situației, este nevoie de schimbarea legislației, prin înăsprirea sancțiunilor, specializarea mai multor oameni pe ceea ce înseamnă protecția mediului și un mai bun control al transporturilor care ajung în țara noastră.