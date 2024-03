Șoferul CT Bus care a salvat un om de la moarte. "N-am mai putut conduce următoarea cursă"

Evenimentul s-a petrecut cu puțin înainte de ora 8:00, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona Casei de Cultură. În timp ce se deplasa pe ruta 100, dinspre Satul de Vacanță spre Gară, șoferul a observat pe trotuar un bărbat care se prăbușește din senin, de lângă soția lui.





„Chiar mă gândeam, dar nu visam că voi fi așa ceva. Erou. Am tot auzit cuvântul «erou» în astea două zile, încât în capul meu a devenit ceva spre banalitate. Când eram copil, încă pe vremea lui Ceaușescu, se făceau cursuri de ajutor la școală. S-a întâmplat, a fost un hazard să fiu eu acolo. Cineva o să spună: «da, frate, ai fost 33 de ani în armată și ai știut». Nu, să știți că chestia asta noi am pregătit-o încă din clasa a cincea. Și eram la o școală generală dintr-o comună amărâtă. Vorbeam de eroi. Uitați eroii pe care îi văd eu. Colegii mei. Oameni care se trezesc la 3 jumate, la 4 jumate sunt pe traseu și lucrează până la epuizare.





E datorită faptului că mergeam încet, din cauză că, de șase luni de zile, nu s-au reparat gropile de la Casa de Cultură. Am văzut o doamnă care era foarte agitată, îl sprijinea pe soțul dânsei. Acesta, la un moment dat, a căzut și s-a lovit la cap. Eu am văzut, am oprit autobuzul, am sărit, am observat că se înnegrise și la buze, și la față. Am zis că e un infarct masiv, dar după aceea am aflat că nu era. Practic omul nu mai respira. I-am acordat primul ajutor făcându-i un masaj cardiac, nu răspundea. După care am zis să mă duc să-mi iau din trusa medicală o lulea. Nu aveam timp. Am pus mâinile și am zis «Asta e». I-am suflat omului în plămâni, la un moment dat a avut o respirație foarte profundă și am zis: Gata, și-a dat duhul. Asta a făcut. După am început iar masaj cardiac și, la un moment dat, a deschis ochii brusc. «Omule, ești în regulă? Cum e dincolo?», am întrebat. Că asta a fost. În secunda 2 a apărut salvarea. Am anunțat la noi la CT Bus și restul e poveste. Eu n-am mai putut conduce următoarea cursă, nu mai eram om. E ceva care nu poate fi povestit”, a relatat, vineri, șoferul Liviu Apostol.





Acesta ne-a spus că are copii și că i-a îndrumat să participe la cursuri de prim ajutor, pentru a fi pregătiți în orice situație. Același șofer a intervenit de fiecare dată când călătorii sau ceilalți cetățeni au avut nevoie de ajutorul lui și a putut să se implice.





