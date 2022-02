Tânăr reținut pentru tâlhărie. A smuls telefonul din mâna unei femei

foto: realitateadegalati.net

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reţinut, azi, fiind acuzat de tâlhărie, după ce a smuls telefonul din mâna unei femei care se deplasa pe o stradă din Capitală, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis AGERPRES, sâmbătă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au reţinut un bărbat de 34 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie."Cercetările au fost declanşate în data de 29 ianuarie, când o femeie a sesizat prin apel 112 că în timp ce se deplasa pe stradă, un bărbat necunoscut i-a smuls telefonul mobil din mână, după care a fugit. În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost identificat, iar în cursul dimineţii de sâmbătă, cu sprijinul Serviciului Poliţiei Centrului Vechi, a fost depistat, condus la audieri şi reţinut", se precizează în comunicat.Cercetările sunt continuate de Secţia 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.