ȚIGĂRI DE CONTRABANDĂ, în valoare de 1,4 milioane de euro, în loc de PÂINE CONGELATĂ

Poliţiştii de frontieră doljeni au depistat, în urma misiunilor desfăşurate în zona de competenţă, o remorcă frigorifică încărcată cu aproximativ 420.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro. Cercetările în cauză sunt desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat.Luni, 27 noiembrie, ora 22.00, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au executat în zona de competenţă o acțiune pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere, în urma căreia,pe raza localității Seaca de Câmp, au identificat o remorcă frigorifică fără numere de înmatriculare, oprită pe partea carosabilă.Poliţiştii de frontieră au monitorizat zona, iar câteva ore mai târziu a sosit un bărbat la volanul unui cap tractor, care a încercat să cupleze remorca. Imediat poliţiştii de frontieră au intervenit și au legitimat şoferul, stabilind că este un cetăţean român Întrebat cu privire la încărcătură, bărbatul a declarat că transportă produse de panificație congelate.Poliţiştii de frontieră au deschis semiremorca şi au constatat că aceasta era încărcată cu europaleţi care conţineau baxuri cu ţigări, fără banderolă fiscală.În urma inventarierii, polițiștii de frontieră au stabilit că în interior, se aflau 840 de baxuri ce conţineau cantitatea totală de 8,4 milioane țigarete fără marcaje fiscale. Țigările, în valoare totală de peste 1.400.000 de euro, camionul şi remorca frigorifică au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor şi lăsate în custodia Biroului Vamal Slatina.În cauză polițiștii de frontieră, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Dolj - S.I.C.E. efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă asimilată. Totodată, faţă de persoana în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.Reamintim faptul că, aceasta este a doua captură masivă de țigări de contrabandă din ultimele zile. Anterior, în data de 26.11.2022, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți au descoperit, în localitatea Malovăț, într-un ansamblu de autovehicule format din cap tractor și semiremorcă, 555.000 pachete țigări fără marcaje fiscale, în valoare totală de 1.500.000 de euro.