Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, arestaţi preventiv

Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, şoferul de 19 ani aflat sub influenţa drogurilor care a omorât doi tineri în localitatea 2 Mai, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, a decis vineri Tribunalul Bucureşti.







Este vorba de Tudor Duma şi fraţii Constantin Ştefan Ciprian şi Constantin Costin Antonio, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc, deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.







Tudor Duma, zis “Maru", îi furniza droguri lui Vlad Pascu, el fiind cel care a spart farmacia Spitalului Floreasca cu puţin timp înainte de a fi ridicat şi dus la DIICOT pentru audieri.







O prietenă a lui Vlad Pascu le-a povestit procurorilor cum se desfăşurau petrecerile unde tinerii consumau mari cantităţi de droguri şi medicamente, notează Agerpres.







"În vara anului 2020, imediat după ridicarea restricţiilor generate de pandemie, l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Rareş Ion, Tudor zis 'Maru' şi mai mulţi băieţi şi fete ale căror nume nu mi le amintesc. Ştiu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri, respectiv fuma canabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu, într-o casă, pe str. Tipografilor nr. 29, unde până la un punct Vlad a locuit cu tatăl lui şi soţia acestuia, precum şi cu sora lui vitregă, iar din primăvara acestui an tatăl lui a început să se mute treptat de acasă şi să îl lase să stea singur.







Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă şi am participat la petreceri, unde se consumau şi droguri pe care le aducea Vlad. (...) Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă şi o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu ştiu cam câte pastile, dar toţi am prizat de acolo. De asemenea, a luat mai multe capsule din nişte vitamine, le-a golit conţinutul, în ele a pus oxicodonă pisată amestecată cu pulbere de metamfetamină cristal şi încă ceva, dar nu ştiu ce, apoi mi-a oferit o astfel de capsulă şi a luat şi el una. Vlad considera aceste capsule formate din amestec drept ceva special şi de aceea mi-a oferit numai mie şi a luat şi el, fără să mai dea şi altora", a spus fata.







Tot vineri, instanţa a emis mandat de arestare preventivă pe numele mamei lui Vlad Pascu, Miruna, acuzată de DIICOT de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, după ce ar fi şantajat o fată, martoră în dosarul în care este cercetat fiul ei. Miruna Pascu a ameninţat-o pe martoră că va face publice informaţii şi imagini compromiţătoare despre ea, dacă va colabora cu procurorii.







În dosar este cercetat şi tatăl lui Vlad Pascu, sub control judiciar, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.