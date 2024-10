Magistrații Curții de Apel Constanța trebuie să se pronunțe asupra contestației depuse de inculpată, după ce, la Judecătoria Mangalia, a fost condamnată la șase luni de închisoare cu executare. Totuși, parchetul și avocata lui Ilie Constantin au solicitat mărirea cuantumului pedepsei și a formei de executare.





„Eu, de asemenea, am solicitat mărirea cuantumului pedepsei și a formei de executare, pentru că, în situația în care avem urmări atât de grave, practic domnul Ilie Constantin a fost nenorocit pe viață, dacă nu avea casca pe cap poate nu ar mai fi fost în viață. Consider că față de indolența, nepăsarea și modul ușor în care a abordat inculpata această infracțiune și urmările ei, trebuie să i se atragă atenția ca pe viitor să își revizuiască comportamentul cu privire la conduita pe care trebuie să o aibă, mai ales față de un om. Acum Parchetul nu a fost de acord cu solicitarea de executare a pedepsei în regim de detenție, urmează ca instanța să aprecieze, luând în calcul tot materialul din acest dosar”, a declarat avocata lui Ilie Constantin.



Macovei nu vrea să plătească sub nicio formă





În cadrul termenului de joi, avocatul inculpatei a făcut o prezentare a acesteia și a susținut că nu se cuvine ca ea să presteze muncă în folosul comunității.





„Apărătorul doamnei Macovei a spus că este redundant, este jignitor ca dânsa să se ducă să facă muncă în folosul comunității pentru că nu se cade ca dumneaei să facă așa ceva. A desfășurat activități în cadrul unor ONG-uri și n-are cum să facă muncă în folosul comunității”, a susținut avocata bărbatului vătămat.





Reamintim că, în data de 8 octombrie 2022 fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, întorcându-se din localitatea Limanu și, trecând de podul de la Mangalia, aflată la volanul mașinii sale, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat pe contrasens, unde a lovit în plin un motociclist care circula regulamentar.





În cadrul ultimului termen din dosarul în care Monica Macovei este judecată pentru vătămare corporală din culpă, care a avut loc la data de 24 octombrie la Curtea de Apel Constanța, aceasta a susținut pentru prima oară că îi pare rău, dar și că nu a fost la spital pentru a-l vizita pe bărbatul vătămat, pentru a se feri de presă.„Până acum a avut ocazii nenumărate să spună că regretă, că îi pare rău. Cred că am destul bun simț ca să îi accept scuzele, dar a făcut-o în ultimul moment, doar-doar o va avantaja cu ceva. Nu stă în picioare nimic din ce spune, iar domnul avocat care o reprezintă a venit cu ditamai caracterizarea, să zic așa. Ce ar fi fost să spun din activitatea mea, am ieșit din minister cu fruntea sus, mi-am făcut activitatea așa cum a trebuit, specific meseriei de politie. Tot ceea ce a încercat domnul avocat al ei prin caracterizarea sa, se contrazice ferm cu atitudinea pe care a avut-o. Vom vedea ce pedeapsa se va stabili", a declarat Ilie Constantin, victima Monicăi Macovei.