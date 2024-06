Un adolescent cu mâna în ghips și-a salvat prietenul de la înec

Gestul incredibil al unui băiat de 14 ani din Sibiu. Deşi avea mâna fracturată, în ghips, nu a ezitat nicio secundă. A sărit să-şi salveze prietenul de la înec şi a reuşit. Amândoi au ajuns la spital cu hipotermie, dar sunt teferi.

Cei doi băieţi de 14 şi 15 ani au mers departe de casă ca să lanseze nişte bărcuţe pe lac. La un moment dat una dintre ambarcaţiuni a rămas fără baterie în mijlocul apei.







Matei, salvatorul: "Prietenul meu a încercat să se ducă după ea şi

i-am spus să nu se ducă că nu ştia să înoate. El a spus că poate şi mai mulţi au sărit în lacul ăsta şi nu s-a întâmplat nimic. S-a dus şi pe la jumătate a obosit şi a încercat să se zbată ca să nu se scufunde”.







În aceste condiţii Matei, nu a stat pe gânduri şi a sărit să-şi salveze prietenul.







Matei, salvatorul: "A luat 2-3 guri de apă şi când am văzut am zis sar direct după el. I-am spus la fratele lui să sune direct la ambulanţă. Am dat jos ghipsul încercând să înot cât mai bine după el. Mâna era fracturată şi mă durea foarte tare dacă o indoaiam sau depuneam efort, am încercat să-l împing cât mai repede".

În ajutorul adolescenţilor au venit şi doi jandarmi, potrivit stirileprotv.ro







Floriana Picioiu, purtător de cuvânt Jandarmeria Sibiu: "Când au ajuns băiatul fusese tras foarte aproape de mal de către prietenul său. Jandarmii au reuşit să-l scoată la mal şi să-l aşeze într-o poziţie de siguranţă."

Pentru că băiatul de 15 ani respira cu dificultate medicii au decis să îl ţină sub supraveghere câteva zile.

Mirela Bădescu, medic Smurd: "Unul post-submersie scos din apă de prietenul lui, era conştient, dar era somnolent şi dispneeic."