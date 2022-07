Un pompier și iubita lui, eroi în timpul liber

Până la sosirea echipajelor care au fost alertate imediat, colegul nostru a verificat autovehiculul, luând toate măsurile pentru a se asigura că nu va exista pericolul unei explozii ori scurgeri de combustibil, în timp ce prietena lui a acordat îngrijirile medicale victimelor



„La un moment dat, a trebuit să luăm bebelușul pentru că începuse să plângă după noi. Cu băiețelul în brațe, am continuat să acordăm ajutor fetiței care era foarte speriată, țipa, plângea“, a mai povestit Andrei.



Câțiva șoferi de tir i-au ajutat pe cei doi salvatori: au adus apă pentru victime și niște pături pe care să se întindă, una dintre persoanele rănite acuzând dureri în zona lombară.



Felicitări, ție, Andrei și prieteni tale! Suntem mândri că avem asemenea colegi, pregătiți mereu să sară în ajutorul oricui are nevoie, punând, de multe ori, propria familie pe locul al II-lea!



Ce să faceți dacă sunteți martorii unui accident rutier, până la sosirea echipajelor de prim ajutor:



1. Sunați imediat la numărul unic de urgență 112;



2. Indicați cât puteți de precis zona în care a avut loc accidentul;



3. Încercați să oferiți operatorilor 112 cât mai multe detalii despre accident: câte autovehicule sunt implicate, câte victime sunt, dacă sunt încarcerate sau nu, dacă sunt conștinete, dacă există scurgeri de combustibil ori alte situații care pot pune în pericol și pe ceilalți participanți la trafic etc.;



4. Scoateți victimele din mașină doar în cazul în care autovehiculul se poate prăbuși într-o prăpastie, există pericolul ca acesta să explodeze ori să ia foc, se află lângă elemente grele de construcție (case, blocuri, stâlpi etc.) ori copaci care se pot prăbuși peste el. Dacă nu există astfel de pericole, NU încercați să extrageți victima/victimele din autovehicul;



5. Rămâneți alături de victimă/victime până la sosirea echipajelor de prim-ajutor;



6. Mențineți mereu contactul cu victimele: vorbiți cu ele – puteți să le spuneți că s-a sunat la 112, că salvatorii sunt pe drum; încercați să le liniștiți, să le induceți starea de calm pe cât se poate;



7. Cel mai important lucru din toate: NU ASISTAȚI IMPASIBLI dacă niciunul dintre martori nu intervine! Primele momente, până la sosirea salvatorilor, pot face diferența dintre viață și moarte!





Miercuri dimineața, obosit după tura de serviciu de 24 de ore, a plecat să își ia prietena și bebelușul în vârstă de numai 7 luni și să îi aducă acasă. Între localitățile Nicolae Bălcescu și Dorobanțu, drumul era blocat de o mulțime de mașini. În depărtare, Andrei a observat un autoturism avariat și un autotren. Și-a dat imediat seama că este vorba despre un accident rutier.„Am depășit coloana de mașini și am ajuns aproape de locul accidentului. Cred că se petrecuse cu mai puțin de un minut înainte să ajungem noi. Trei persoane erau rănite, printre care și un copil – o fetiță. Nu avea mai mult de 4 sau 5 ani. Am rugat un șofer din trafic să stea cu bebelușul și, împreună cu prietena mea, care este asistent medical la Serviciul de Ambulanță, am acordat primul ajutor victimelor“, povestește Andrei.