Şoferul unui autobuz din Iaşi a fost atacat cu pumnul de un călător recalcitrant. Înainte de incindent, bărbatul agresa un bătrân şi bea în mijlocul de transport. Compania de transport şi Iaşi a transmis că ”acest incident grav scoate în evidenţă riscurile uriaşe la care sunt expuşi şoferii”, conform news.ro.

Înainte de atac, individul a avut un comportament recalcitrant, hărţuind şi agresând alţi călători

"În staţia Târgu Cucu, traseu 41, direcţia Ciurea, în timp ce eram oprit pentru urcare/coborâre, am observat o persoană care agresa şi hărţuia un călător în vârstă, trăgându-l de mână. Înainte de asta, un pasager mi-a semnalat că există un individ cu un comportament neadecvat – bea şi ţipa în autobuz. Când am ajuns în staţie, am constatat că exact acel individ agresa persoana în vârstă. Am intervenit şi i-am cerut să coboare. Şi alţi călători au văzut scena şi au insistat să părăsească autobuzul. A coborât, dar înainte să apuc să închid uşile, a urcat din nou. Am mers la el să-l dau jos, dar de data aceasta a sărit direct la bătaie – m-a lovit cu pumnul şi a fugit. Incidentul a avut loc la uşa numărul 2, în interiorul autobuzului. Camerele de filmat funcţionează şi sper că vor ajuta la clarificarea situaţiei", a declarat şoferul agresat.







Compania de transport a transmis că ”acest incident grav scoate în evidenţă riscurile uriaşe la care sunt expuşi şoferii de transport public în fiecare zi”.