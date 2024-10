O femeie a reciclat PET-urile pelerinilor de la Iași. Câți bani a câștigat pe zi

O femeie din Iași, care își crește singură copilul cu greu, a văzut pelerinajul de Sf. Parascheva ca pe o bună ocazie de a câștiga niște bani în plus. Astfel, Alina s-a apucat de adunat PET-urile, sticlele și dozele aruncate de pelerini și le-a dus la reciclat.







Alina, care este mama unui băiat de 12 ani, a spus că în perioada în care s-a desfășurat pelerinajul, începând cu data de 8 octombrie, a adunat zilnic peste 300 de recipiente pentru a obține garanția de 50 de ani și a câștigat astfel între 150 și 180 de lei pe zi.







„Vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă”, a declarat Alina, care are 37 de ani, pentru Bună Ziua Iași.







Femeia a mai spus că a rămas singură de câțiva ani, după ce s-a despărțit de soțul ei și se descurcă greu cu banii, având în vedere că a făcut doar patru clase și are doar joburi temporare, cu venituri reduse.







De altfel, ea recunoaște că adună în mod constant recipiente reciclabile pentru a-și suplimenta venitul și pentru a-i putea asigura copilului ei mâncare, casă și educație.







„Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni, însă ne-am învățat așa, să ne descurcăm, și sunt sigur că odată ce va crește, își va ajuta mama. Vreau ca el să aibă ce mânca, să poată merge la școală, să nu fie ca mine, cu 4 clase”, a mai spus femeia.