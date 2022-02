Un tată își strigă durerea: „Fata mea a fost violată la Costinești, iar dosarul a fost clasat de procurorii din Mangalia !”

„Suspectul a stat doar o lună arestat, după care a fost trimis în arest la domiciliu, întrucât Tribunalul Constanţa i-a admis contestaţia împotriva arestului preventiv. Ulterior, Parchetul Mangalia a propus ca el să fie plasat sub control judiciar, lucru care s-a şi întâmplat. Individul de 24 de ani din Alba Iulia, dar cu dublă cetăţenie, română şi austriacă, a stat sub control judiciar 60 de zile, mai exact, până la data de 24.11.2021. După această dată, a fost lăsat liber, iar înainte de Crăciun, Parchetul Mangalia a clasat dosarul”, a adăugat părintele indignat.







Decizia de clasare, în atenția judecătorilor





„Am contestat decizia Parchetului, urmează să avem termen de judecată pe 8 februarie, la Judecătoria Mangalia. Nu putem să stăm liniștiți când știm că suspectul este în libertate, iar fiica noastră este traumatizată din acel moment. De atunci face terapie, nu și-a revenit din coșmarul suferit. În plus, anchetatorii nu au reținut nici măcar infracțiunea de act sexual cu un minor, susținându-se că respectivul nu a știut ce vârstă are fata. Am ajuns să cerem disperați să se facă dreptate!”, a declarat tatăl îndurerat pentru „Cuget Liber”.



Cum au motivat procurorii decizia de închidere a dosarului





Cu ocazia anchetei desfășurate, unii martori au susținut că minora ar fi consumat alcool, în vreme ce alții au afirmat că nu existau semne că era în stare de ebrietate în momentul întâmplării faptelor. Pe de altă parte, suspectul a recunoscut că a întreținut un act sexual cu minora, dar a susținut că a fost consimțit și că aceasta i-ar fi spus că avea 18 ani.





În ordonanța de clasare redactată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia se arată: „Pe parcursul cercetărilor, persoana vătămată a fost examinată de specialiștii DGASPC Brașov, iar din raportul de evaluare psihologică a rezultat, printre altele, faptul că este puternic amprentată de modelele tinerilor din jurul său, chiar dacă nu îi cunoaște de mult timp, fiind impresionabilă și influențabilă. Minora poate să manifeste și spirit prozaic, megalomanie și ocazional mitomanie. (...) Analizând materialul probator administrat, având în vedere declarațiile contradictorii ale martorilor cu privire la starea de ebrietate a persoanei vătămate, precum și concluziile raportului de evaluare psihologică a acesteia (...), în cauză nu există certitudinea săvârșirii vreunei fapte penale de către inculpat. Probele în acuzarea inculpatului nu au caracter cert, nu sunt decisive și lasă loc unei nesiguranțe în privința vinovăției. Astfel, deși este cert că inculpatul a întreținut un raport sexual cu persoana vătămată, nu s-a probat că raportul sexual a fost realizat prin constrângere sau prin profitarea de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra sau de a-și exprima voința. De asemenea, deși este cert faptul că persoana vătămată a consumat băuturi alcoolice în cursul serii de 1.08.2021, din probele administrate nu a rezultat cu certitudine faptul că aceasta se afla în stare de ebrietate și, ca urmare, s-a aflat în imposibilitatea de a se apăra și de a-și exprima voința. În dreptul penal român, orice persoană, aflată în cadrul procesului penal, beneficiază de respectarea dreptului la prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri penale definitive prin care se stabilește vinovăția sa. Această prezumție nu poate fi înlăturată în caz de îndoială cu privire la situația de fapt, această îndoială profitând persoanei față de care se fac cercetări, fiind aplicată regula „in dubio pro reo”, conform căreia, în măsura în care dovezile administrate pentru susținerea vinovăției celui cercetat nu sunt de natură să înlăture îndoiala în legătură cu fapta imputată sau cu vinovăția acestuia, îndoiala care rămâne este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție pentru cel față de care se efectuează cercetări, probă care conduce la pronunțarea unei soluții favorabile față de acesta”, au arătat procurorii care au dispus clasarea cauzei cu privire la viol. Cât privește infracțiunea de act sexual cu minor, aceasta nu a fost reținută, considerându-se că suspectul nu a știut ce vârstă are persoana vătămată; suspectul a susținut că fata i-ar fi spus că are 18 ani, în vreme ce alți martori au susținut că minora ar fi afirmat că are 16 ani și este clasa a X-a. „Pentru a putea reține că fapta este tipică, este necesar ca făptuitorul să fi știut la momentul săvârșirii faptei că minora împlinise vârsta de 16 ani; necunoașterea faptului că persoana vătămată nu împlinise vârsta de 16 ani sau cunoașterea greșită a vârstei acesteia constituie o eroare de fapt care înlătură tipicitatea subiectivă a faptei”, au mai arătat procurorii.

„Fiica mea se afla în Clubul «Max» din Costineşti, iar după o ceartă cu prietenul ei, a plecat, însoţită de o amică, spre locul de cazare. Pe drum, fata mea a fost abordată de acest individ, care s-a oferit să o conducă. Menţionez faptul că fiicei mele îi era foarte rău, iar fata care o însoţea, iniţial, a plecat, lăsând-o singură. Fata mea i-a spus individului că merge la pensiunea unde se afla cazată pentru a-şi face bagajele şi a reveni acasă, la Săcele. Ajunşi la pensiune, T.D. a văzut că în cameră dormea un băiat, l-a trezit brutal şi i-a cerut, imperativ, să iasă din cameră, în caz contrar, îl va lua la bătaie. Băiatul a ieşit, dar a rămas pe hol. T.D. a blocat cele două căi de acces, de la uşă şi balcon, şi a forţat-o pe fiica mea, apăsând-o puternic pe gât, să întreţină un raport sexual neconsimţit. Alertaţi de băiatul rămas pe hol, grupul de prieteni al fiicei mele a reuşit să intre în cameră, a văzut-o pe fiica mea dezbrăcată de la brâu în jos, iar pe violator, sărind de la balconul aflat la etajul întâi al clădirii. Ulterior, fata mea a povestit ce i s-a întâmplat şi s-a deplasat cu prietenul ei la Poliția Costineşti”, a relatat părintele.