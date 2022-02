Tensiuni la Liceul „Callatis”. „Cineva a vrut să ne denigreze, dar nu ştiu în ce scop”

Contactat de presă imediat după publicarea acelui tabel, prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, a transmis că s-a luat legătura „cu doamna directoare, care urmează să ne prezinte în scris detalii cu privire la acest subiect. Nicio unitate de învățământ nu trebuie să aibă în vreun fel personal implicat în strângerea de fonduri de la elevi sau de la părinți. În această privință, legislația este clară, iar punctul meu de vedere rămâne neschimbat; le mulțumim elevilor că ne-au atras atenția de fiecare dată și îi asigur că în continuare voi lua măsuri în vederea eliminării unor astfel de practici. Așa cum am procedat în situații similare, nu voi ezita să acționez prompt pentru a mă asigura că legea este respectată. De aceea, ar fi util ca aceste cazuri să ne fie aduse cu prioritate la cunoștință, pe viitor”.



„Acela este un tabel pe care oricine îl poate redacta în calculator”





Acuzată fiind de „săvârșirea infracțiunii de luare de mită”, directoarea Daniela Diaconu, fost inspector școlar de management în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, din 2007 până în 2019 (cu o pauză), se întreabă cine este în spatele acestei manipulări.





„În liceu există o asociație de părinți legal constituită, în contabilitatea căreia noi nu ne amestecăm. Într-adevăr, ne ajută foarte mult în îmbunătățirea spațiului școlar, care a fost reabilitat în proporție de 75% în cei doi ani de când am preluat funcția de director și cu sprijinul Primăriei Mangalia. Pentru că e clar, eu sunt vizată în acele articole. Și asta în condițiile în care eu semnez doar ordine de plată și nu pun mâna pe niciun ban. Poate să vină și mama Procuraturii că nu va putea dovedi că vreun profesor a pus mâna pe vreun ban. Într-adevăr, asociația de părinți are un cenzor și un președinte. Cotizația, perfect legală, este în sumă modică de 30 lei pe an. Acela este un tabel pe care oricine îl poate redacta în calculator și poate să adauge ce cifre vrea și poate să denigreze cum dorește, pentru că asta s-a dorit. Nu are antetul școlii sau un număr de înregistrare ori semnătura celui care l-a redactat, nu poartă numele directorului și nu este ștampilat. Eu nu-l recunosc ca fiind document. Este un simplu draft care nu știu de unde provine. Probabil că cineva dorește să lezeze imaginea liceului. Și noi credem că un adult este în spatele acestor lucruri, pentru că altfel nu ar fi apărut în presă lucruri știute numai de un adult. Nu ar fi știut un elev ceva ce numai o persoană cu funcție de conducere poate să știe. Îmi pare rău că a fost sacrificat un liceu întreg. Suntem un colectiv de 86 de angajați, din care 65 de profesori, la un efectiv de 1.045 de elevi, o echipă performantă profesori și elevi. Ne este milă de această fetiță, foarte bună, care clar a fost manipulată. Ea a fost direcționată greșit de cineva care a vrut să facă rău, dar nu știu în ce scop. Dacă ar fi să fie un cadru didactic, face parte din aceeași echipă și înseamnă că și-a lezat și propria imagine. Dacă-i un părinte, nu înțeleg de ce a mai ales să vină la Callatis, un liceu cu 98,26 procent de promovabilitate la Bacalaureatul 2021. Asociația își gestionează perfect legal acea cotizație care nu este obligatorie. Astăzi (miercuri, 26 ianuarie – n.r.), doamna cenzor i-a explicat domnului inspector general că în ultimii doi ani nici nu s-a mai strâns, pentru că fiind pandemie părinții nu au mai avut voie să intre în școală”, a povestit prof. Diaconu.





Întrebată cum comentează afirmațiile de intimidare a elevei Daria Mateciuc, prof. Daniela Diaconu a declarat că este profund neadevărat și miercuri, 26 ianuarie, la ora 12 erau așteptate fetița împreună cu mama, diriginta și psihologul școlii și președinta asociației părinților „pentru a se înțelege o dată pentru totdeauna că nu se colectează niciun fond al clasei, niciun fond al școlii”.





În ceea ce privește gestionarea bugetului primit de Liceul Teoretic „Callatis”, același director a afirmat că Primăria Mangalia a aprobat, la sfârșitul lunii octombrie 2021, o rectificare bugetară cu o sumă consistentă, „ceea ce dovedește o implicare totală din partea autorităților locale”.





Într-un comunicat transmis mass-media de către AEC se arată că „în urma publicării tabelului, directoarea unității de învățământ nu şi-a exprimat dorința şi disponibilitatea de a opri fenomenul, ci a decis să recurgă la amenințări față de membrii AEC din liceu, spunându-le că lezează imaginea liceului şi transmițându-ne solicitarea de a șterge fotografia de pe rețelele de socializare. Considerăm aceste acțiuni josnice, şi ne punem întrebarea legitimă: Cine lezează imaginea liceului? Niște elevi ce luptă pentru respectarea legii sau o directoare ce încearcă să intimideze niște copii şi săvârșește infracțiunea de luare de mită? Îndemnăm toţi elevii şi părinţii elevilor liceului să refuze achitarea acestor fonduri, având în vedere ilegalitatea lor, fără a se lăsa intimidate”.