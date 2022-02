Concluzia ISJ Constanța cu privire la „datoriile la xerox” reclamate la Liceul „Callatis” Mangalia

În cursul serii de miercuri, 26.01.2022, prof. Mihai Sorin, inspector școlar general, a transmis, la solicitarea presei, concluziile cu privire la tensiunile create la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, ca urmare a reclamației făcute de o elevă cu privire la fondurile solicitate pentru „datorii la xerox”.„Am fost prezent la Liceul Teoretic Callatis Mangalia alături de unul dintre inspectorii școlari de sector (prof. Lucian Faliboga – n.r.). Am purtat discuții cu directoarea unității de învățământ, cu președintele Asociației Părinților Elevilor, cu cenzorul asociației părinților și cu cu elevi. Din discuțiile purtate, la o primă analiză, nu ar exista dovezi că personalul unității de învățământ ar fi implicat în colectarea unor sume de bani pentru achitarea contravalorii unor fotocopii realizate în liceu. Totodată, tabelul apărut în presă cu titlul „Datorii la xerox” nu ar fi redactat/ asumat/ transmis de către angajați ai liceului. Nici elevii, nici altcineva dintre cei cu care am discutat nu au confirmat că tabelul a fost afișat în unitatea de învățământ sau adus la cunoștința elevilor de către personalul angajat din unitatea de învățământ.Deși inițial se precizase că tabelul ar fi fost transmis de către un cadru didactic, afirmația nu a fost susținută ulterior. Din discuția purtată cu directoarea liceului și din nota de relație, a reieșit că nu s-au transmis niciodată solicitări ale conducerii către cadrele didactice sau către elevi, pentru ca aceștia să se implice în strângerea de bani. Din discuția purtată cu președintele Asociației Părinților Elevilor Liceului Teoretic Callatis Mangalia, am fost informat că, prin actul constitutiv și prin statutul asociației, au stabilit o plată a cotizației anuale, care însă nu are caracter obligatoriu. I-am pus în vedere doamnei președinte că activitățile de acest fel ale asociației nu trebuie să îi implice în niciun fel pe elevi. Din procesul verbal încheiat în urma întâlnirii cu părintele elevei, reiese faptul că acestuia nu i s-au solicitat sume de bani și nu a contribuit cu sume, nici măcar sub forma cotizației.Voi continua să evaluez situația, astfel încât să nu existe acțiuni care să conducă la o marginalizare a elevilor, în urma acestui incident, sau la o deteriorare a relațiilor dintre elevi și conducerea unității de învățământ. Totodată, voi monitoriza acest subiect, în vederea verificării tuturor informațiilor care mi-au fost furnizate”.