Fotbal / Bursa transferurilor. Academica Clinceni şi-a întărit linia de atac cu un campion din Singapore

Conducerea clubului Academica Clinceni a anunţat că şi-a asigurat serviciile unui nou jucător: Stipe Plazibat. Atacantul croat, în vârstă de 31 de ani, a semnat cu gruparea ilfoveană un contract valabil până în vara anului viitor.Plazibat vine în România după ce, anul trecut, a cucerit titlul în Singapore. Performanța a reuşit-o cu Lion City Sailors, pentru care a jucat în ultimele două sezoane. Croatul are 14 goluri în 17 meciuri, înscrise în 2021, şi peste 100 în carieră. A mai evoluat în ţara natală, la Sibebik, Dugopolje şi Solin, în Macedonia, la Rabotnicki, şi în Japonia, la V-Varen-Nagasaki. În Singapore, pe lângă Lion City Sailors, a mai îmbrăcat şi tricoul formației Hougang United.„Am petrecut mult timp în Asia. Mă bucur că am revenit în fotbalul din Europa. Fotbalul este perceput şi trăit mult mai bine aici, pe continentul nostru, decât în Asia. De trei luni sunt şi părinte şi mi-am dorit să vin cât mai aproape de casă, de Croaţia. S-a ivit această ocazie şi am hotărât să accept provocarea.Am mai trecut o dată printr-o situație asemănătoare şi în Japonia. Echipa se afla pe ultimul loc la jumătatea sezonului şi am reuşit să ne salvăm până la urmă. Sunt optimist, am încredere în conducere, în echipa de aici şi cred că putem să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Stipe Plazibat.Foto: academica-clinceni.ro