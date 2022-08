Vești proaste pentru șoferi! Tarifele de referinţă la poliţele RCA vin cu creşteri consistente

Prin urmare, tariful de referinţă stabilit de ASF pentru următoarele 6 luni, pe baza datelor calculate din ultimii cinci ani, urcă de la 1.532 lei pentru un vehicul cu o capacitate cilindrică a motorului sub 1200, pentru categoria de vârstă de sub 30 de ani, până la 4.140 lei în cazul unui vehicul cu un motor de peste 2500 cmc. Deşi această categorie este văzută ca având un grad ridicat al riscului, comparativ cu tarifele de referinţă publicate de ASF în au­gust 2021, creşterile tarifelor RCA sunt sem­ni­ficative ajungând la avansuri între 27% şi 43%.În ceea ce priveşte restul categoriilor de vârstă, tariful de referinţă este mai mic comparativ cu categoria de vârstă de sub 30 de ani, iar creşterile înregistrate în august 2022 faţă de ultima raportare din februarie 2022 sunt între 1,5% şi 23%. Cele mai mici creşteri consemnate au fost în zona de vârstă de peste 60 de ani la autovehiculele cu un motor de 2001-2500 sau peste 2500 cmc, respectiv creşteri ale tarifelor de referinţă la poliţele RCA de 3,5% şi 1,5%, tarifele fiind oricum la un nivel de peste 1.700 lei. Citeşte mai departe...