VIDEO. PERCHEZIȚII la un DEPOZIT de haine second hand. Au fost găsite 180 de tone de DEȘEURI

În urma punerii în aplicare a unor mandate de percheziție într-un caz de import ilegal de deşeuri, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu şi comisari din cadrul Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, sub coordonarea unui procuror specializat și învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Constanța, au descoperit un depozit în care se aflau aproximativ 180 tone de deșeuri din haine second-hand.Joi, 6 aprilie, în continuarea cercetărilor privind descoperirea din data de 09.02.2022 a unui tir cu haine second-hand catalogate ca fiind deșeuri, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu şi comisari din cadrul Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, sub coordonarea procurorului de caz specializat și învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Constanța, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Prahova, la sediul unei societăți comerciale și la domiciliul administratorului societății.În urma acestei activități, echipa care a efectuat perchezițiile a descoperit intr-un depozit aproximativ 290 tone haine second-hand, încălțăminte și produse de marochinărie, dintre care, aproximativ 180 de tone, erau murdare și rupte, nefiind supuse procesului de curățare, dezinfecție şi dezinsecție. De asemenea, bunurile erau depozitate în condiții neconforme.Reprezentanții Gărzii de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului au stabilit că acestea sunt în fapt deșeuri inutilizabile și nu pot fi comercializate pe teritoriul României, întrucât nu sunt respectate condițiile legale de spălare, dezinfecție, dezinsecție și depozitare.Activitățile sunt în derulare, iar acțiunea este coordonată de procurorul de caz specializat și învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Constanța.Reamintim că, în data de 9 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, poliţiştii de frontieră au efectuat împreună cu comisari din cadrul Gărzii de Mediu Constanța şi comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, pe sensul de intrare în ţară, controlul unui autocamion cu remorcă, înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român în vârstă de 28 ani și transporta haine second hand pentru o societate din România. În urma efectuării verificărilor, s-a constatat ca în mijlocul de transport se afla cantitatea de 15.085 de kilograme de haine second hand aflate într-o stare avansată de degradare, fapt pentru care lucrătorii din cadrul Gărzii de Mediu Constanța le-au catalogat ca fiind deșeuri periculoase și nu au permis intrarea pe teritoriul României a acestora.