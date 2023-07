VIDEO. Ploaie torenţială la ieşirea din Ovidiu spre Mihail Kogălniceanu! Vizibilitate scăzută, trafic îngreunat

La ieşirea din Ovidiu spre Mihail Kogălniceanu a plouat torenţial, vizibilitatea şoferilor fiind redusă aproape de zero.

În această dimineaţă, constănţenii au primit, prin Ro Alert, "Avertizare meteo - INTENSIFICARI ALE VANTULUI de peste 70-80 km/h, descarcari electrice, grindina, averse torentiale care vor acumula peste 15-20 l/mp. Perioada de manifestare intre orele 09:05-09:50. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert - WIND INTENSIFICATIONS over 70 - 80 km/h, electric discharges, hail, heavy rain that will accumulate over 15-20 l/sqm. Period of manifestation between 09:05 - 09:50. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! IGSU."