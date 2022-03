- Ce frumoasă eşti! Unde ai fost toată viaţa mea?- Am strâns bani pentru operaţie. Sunt Gelu, nu mă mai ţii minte?!- Bunico, cred că ai un supozitor în ureche.- Ce spui?- Ai un supozitor în ureche.- Ai dreptate, supozitorul e-n ureche. Acum cred că ştiu unde-i aparatul auditiv.- Ioane, sunt însărcinată! Copilul e al tău!- Mărie, cum aşa? Păi noi nici măcar nu am făcut dragoste!- Ştiu, Ioane! Şi eu sunt şocată!Rozi către Gheorghe:- Vreau să merg Ia Paris, să-mi cumpăr parfum, poşetă şi pantofi.- Na, bine tu, dar toate astea Ie poţi cumpăra şi de aici de Ia noi!- Mulţumesc, asta e tot ce am vrut să aud!- Iubitule, ce facem de 8 martie?- Îţi place Madridul?- Daaaa!!!- Şi ce spui de... Paris?- Ohhh, daaa, îl ador!!!- Perfect!!! Atunci ne uităm la Real Madrid - Paris Saint-Germain!- Fiule, ai mâncat ceva ieri?- Mamă, sunt om însurat...- Ştiu, tocmai de aceea te şi întreb...Un beţiv ajunge acasă şi, neavând cheie, sună la uşă.Nevastă-sa, trezită din somn, îi deschide şi îl întreabă:- Cât e mă, ceasul?- Două.La care nevastă-sa zbang-zbang îi trage două palme peste ochi."Ce bine că n-am venit la 12..." îşi zise beţivul în gândul lui.