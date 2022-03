Soţia către soţ:- Dragă, astăzi la prânz am fost la tine la birou şi am luat din buzunarul de la vestă 300 Euro.- Nu-i nimic, dragă, eu deja de două săptămâni nu mai lucrez acolo.Ion şi Maria în pat:- Mărie, fii sinceră, sunt primul bărbat din viaţa ta?- Mă, Ioane, s-ar putea, că îmi pari cunoscut!- Care e poziţia ta preferată în pat?- La perete, lângă priză, să pot folosi telefonul în timp ce se încarcă!Într-un autobuz aglomerat, unei tipe i se pare că un tip îi tot pune mâna pe fund:- Domnule, n-ai unde să-ţi pui mâna aia în altă parte?- Ba da, dar nu îndrăznesc.O femeie a furat un compot de piersici dintr-un market şi este prinsă de poliţie. Este dusă la tribunal, iar judecătorul o întreabă:- Câte piersici erau în borcan?- Şase.- Atunci vei sta pentru fiecare piersică câte o lună la închisoare...Din spate, soţul ei:- Domnule judecător, a furat şi un borcan de mazăre...Un ţânţar îşi scoate fiul la primul lui zbor.- Ei, fiule? Cum e? Îţi place?- Da, tată! Şi uite, toţi oamenii mă aplaudă!Pacientul către doctor:- Domnule doctor, am început să am probleme cu ţinerea de minte.- De când?- De când ce?