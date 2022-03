Maria către Ion:- Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără. La care Ion:- Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?- Mărie, îmbracă-te, am câştigat opt sute de milioane la loto!- Ioane, păi cu ce să mă îmbrac?- Ia-ţi tot şi pleacă!La un moment dat, Maria care nu avea somn îl întreabă pe Ion:- Ioane, dormi?- Nu!- Ioane, mă iubeşti?- Dorm!!- Mărie, eşti ca un nor. Maria, cu zâmbetul pe buze:- Adică alb şi pufos?Ion: - Nu, dar atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua.- Mă, Ioane, mie mi-e cam frig…- Pune o pătură pe tine!- Tot mi-e frig.- Şi ce vrei să-ţi fac?- Păi, ştii, când mama îi zicea lu` tata că îi e frig, el o lua în braţe!- Şi de unde vrei să-l iau eu pe tac-tu la ora asta?Soţia ministrului discută cu o prietenă:- Nu ştiu ce cadou să-i iau lui bărbată-miu!- Cumpără-i o pălărie.- Nu, că asta i-am luat anul trecut.- Cumpără-i atunci o carte.- Nu, că mai are una!Ultimul răcnet în materie de electrocasnice sunt cele personalizate. Mi-a luat luat nevasta un aspirator pe care e scris numele meu şi mi-a zis:- Mitică, ăsta e numai al tău, de-acum nu-l mai atinge nimeni!O doamnă de culoare albă aduce pe lume un copil negricios. Observând nedumerirea soţului, îi explică:- Vezi la ce poate duce mania ta de a stinge lumina?!Doi turişti escaladează munţii. Deodată, unul dispare. Celălalt strigă speriat:- Unde eşti? Ai căzut în prăpastie?- Daaa!- Ai păţit ceva?- Nuuuu!- Vin să te scot. E adâncă prăpastia?- Încă n-am ajuns la fundul ei.