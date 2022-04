Doi scoţieni se plimbă pe stradă. Trec prin faţa unui bar, când unul îi spune celuilalt:- Bei o bere?- Da!- Atunci grăbeşte-te! Te aştept!Un tip beat mort intră într-un bar şi după ce se izbeşte de câţiva clienţi în drum spre tejghea, se opreşte în faţa unei perechi şi râgâie. Soţul, indignat, zbiară la el:- Cum îndrăzneşti să râgâi înaintea soţiei mele?!- Vai, îmi cer mii de scuze, răspunde beţivul. N-am ştiut că era rândul dumneaei.Ceartă în cuplu.Ea:- Auzi, iubitule, una ca mine nu mai găseşti.El:- Auzi, dragă,… una ca tine nu mai caut!- Ce bluză frumoasă ai!- Îţi imaginezi, n-am nimic pe sub ea…- Nu-ţi face probleme… vor creşte!Bulă merge la un restaurant de mâna a treia.- Am comandat friptură cu o felie de lămâie, zice Bulă, dar nu văd friptura.Ospătarul se uită cu reproş la Bulă:- Sub lămâie v-aţi uitat?- Vreau să mă înrolez ca voluntar în armată.- Câţi ani aveţi?- 70.- Cam bătrân pentru a fi soldat.- Atunci înrolaţi-mă ca general.