Un alpinist căzut în crăpătura unui gheţar este găsit de trupele de la Crucea Roşie şi Salvamont.Ăştia strigă de sus:- Crucea Roşie şi salvamontul sunt aici!Alpinistul din prăpastie:- Nu donez nimic!...Bulă la ora de istorie:- Bulă, ce s-a întâmplat în 1558?- S-a născut Mihai Viteazul.- Foarte bine! Dar în 1561?- A împlinit trei ani.La Poliţie:- Deci, v-a dispărut soţia! Daţi-mi, vă rog, o descriere.- Vă dau, dar să nu-i spuneţi că e făcută de mine.A doua zi de Paşte, Stalin vine la birou.Nici nu intră bine pe uşă că primul subordonat îl întâmpină respectuos:- Hristos a înviat, tovarăşe Stalin!Stalin zâmbeşte, dă din cap şi trece mai departe. Nu trec două minute şi apare alt subordonat:- Hristos a înviat, tovarăşe Stalin!- Știu, ştiu, am fost deja informat!Doctorul estetician stă de vorbă cu o pacientă:- Sunteţi mulţumită cu mărimea sânilor, după remodelarea lor?- Foarte mulţumită, domnule doctor, dar mai am o dorinţă… doresc să am ochii mai mari!- Nicio problemă, doamnă. Soră, arată-i doamnei factura pentru sâni!Un tip merge cu nevastă-sa să ia cina la restaurant.Din greşeală, farfuria de supă se varsă pe rochia ei cea nouă.Supărată şi aşteptând să fie consolată de soţul romantic, ea zice:- Uite cum arăt, ca o scroafă!El răspunde:- Da! Şi te-ai mai şi murdărit, pe deasupra!