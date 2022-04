Trecând pe uliţa unei comune, maşina calcă un cocoş. Şoferul coboară, ia pasărea, se uită împrejur şi vede o bătrânică în fundul curţii. O strigă şi întreabă:- Mătuşică, cocoşul ăsta era al dumitale?Bătrâna se apropie, priveşte şi răspunde:- Nu, eu nu am avut niciodată păsări aşa turtite!O gaşcă de soldaţi stăteau la masă. Bulă vrea să meargă la budă. Ca să nu îi ia ceilalţi mâncarea, lasă un bilet lângă farfurie care zicea: „Am scuipat în farfurie.”Când se întoarce Bulă de la budă, găseşte pe bilet completarea: „… şi noi”.Bulă în armată este felicitat de superior:- Bulă, felicitări, spune ofiţerul la raport, am auzit că ai devenit tată?- Nu chiar, soţia mea a devenit mamă!Un ardelean se prezintă la cabinetul de boli venerice.- Domnu’ doctor, cred că m-am căptuşit cu oarece boală din acelea ruşinoase!- Pesemne că aţi avut contact cu o femeie necunoscută!- Care necunoscută, domn’ doctor? Pe aia o cunoaşte tăt’ oraşul!- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. Dar e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie să trag de aici?, întreabă profesorul.- Că şi a lui este foarte bună!Învăţătoarea: îţi pun două întrebări. Dacă nu ştii să răspunzi vei lua nota 2.Elevul: Doamnă învăţătoare, nu s-ar putea să-mi puneţi 10 întrebări?Proteste în Ardeal:- Merem, mă, la miting să-l dăm jos pe Iohannis?- Merem! Da’ câte grade îs afară?- Minus paisprezece.- No, lasă, că nu-i om rău!