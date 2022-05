Un beţiv care avea o sticlă de whisky în buzunarul de la pantaloni se împiedică pe scări. Când îşi revine, pune mâna pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud:- Sper că e sânge!La şcoală, la clasa lui Bulă, ora de zoologie. Învăţătoarea:- Măi, Ionel, ia numeşte tu o insectă!Ionel: - Albina!Învăţătoarea: - Bulă, ia numeşte şi tu o insectă!Bulă: - Păi, ... albina!Învăţătoarea: - Asta s-a mai zis! Ia zi ceva din capul tău!Bulă: - Păduchele!Aseară, prietenul fiică-mii a adus-o acasă beată criţă:- Repede, cheamă o ambulanţă, îi zic lui.- E doar beată, răspunde el.- Nu pentru ea... tu o să ai nevoie!- Te iubesc!Soția:- Vorbeşti tu sau berea?Soţul:- Eu vorbesc... cu berea!Bulă vine la şcoală cu un cucui mare în frunte. Profesoara îl întreabă:- Bulă, cum ai reuşit?- Păi... o albină.- De ce nu ai alungat-o cu mâna?- Nu am apucat. Tata a omorât-o cu lopata.Bulă la ora de istorie:- Bulă, ce au făcut românii după ce au trecut Dunărea?- Şi-au uscat hainele!Înainte de nuntă, tatăl dă instrucţiuni fiului său:- Şi asigură-te că o dată pe săptămână vei merge cu prietenii la tenis.- Bine. Altceva?- Şi să nu fii atât de prost să mergi acolo cu adevărat!- Iubi, chiar sunt grasă?- Nu, iubirea mea! eşti suplă ca o gazelă ... sau cum naiba s-o numi animalul ăla cu trompă..Mama îi spune lui Bulă:- Du-te la Nea’ Costică, la raionul de carne şi vezi dacă are picioare de porc afumat.După ce se întoarce Bulă, mama îl întreabă:- Ei, are?- Păi nu am putut să văd, că era încălţat.