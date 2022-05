O tânără sexy se duce să facă nişte cumpărături într-un mall şi scoate din poşetă o bancnotă de 100 de euro.- Îmi pare rău, această bancnotă este falsă, îi spune casierul.- Da? se burzului tânăra, asta înseamnă că aseară am fost violată!Soţia, furioasă:- Dacă mai vii o dată beat la 12 noaptea, nu îţi mai vorbesc toată noaptea!- Fă, muiere, nu mă ispiti…Un polițist merge pe stradă și cade într-un canal fără capac. Iese, încearcă să-și curețe uniforma și zice: „Ce noroc am avut! Cum naiba ieșeam dacă era capacul pus?”.La ginecolog, o doamnă se dezbracă după paravan.- Domnule doctor, sunt gata! M-am dezbrăcat de toate. Unde să-mi pun hainele?- Aici, peste ale mele!Într-o noapte, la spital, o asistentă blondă îl scoală pe pacientul care dormea un somn adânc şi îi spune:- Treziţi-vă, am uitat să vă dau somniferul!- De ce au moldovencele coapsele fierbinţi?- Ca să nu facă bărbaţii otită.