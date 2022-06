Doi prieteni stau la o sticlă de vin:- Nevastă-mea a dat examenul de conducere auto.- Şi ce-a făcut?- A luat opt din 10. Ceilalţi doi au reuşit să sară din faţa maşinii şi să se salveze.- Din păcate, soacra dumneavoastră mai are de trăit o oră, operaţia nu a reuşit...- Nu-i nimic domnule doctor, voi răbda!- Nu pot să înţeleg de ce am fost adus la Pol... Poliţie!, exclamă un beţiv, plin de indignare.- Pentru băutură!, îi răspunde ofiţerul de serviciu.- Păi, de ce nu zici aşa? Adu-mi un coniac!O femeie goală se priveşte în oglindă şi-i zice soţului:- Mi se pare că sunt aşa de urâtă, grasă şi plină de riduri... Aş avea nevoie de un compliment...- Ai o vedere extraordinar de bună, draga mea!Iubita unui programator:- Iubitule, ştii când e aniversarea noastră?- Sigur că da, iubito!- Când?- La trei zile după ce îmi expiră licenţa la antivirus!Alinuţa stă la poveşti cu bunica ei.- Fetiţa mea, să ştii de la bunica ta, care are experienţă: femeia iubeşte cu patimă doar o singură dată în viaţă!- Şi care a fost marea ta iubire, bunico?, întreabă Alinuţa- Şoferii, maică, şoferii !