În tren, pasagerii către ardelean:- Trage geamul tataie, că e tare rece afară.Ardeleanul trage geamul şi spune:- Na, acu-i mai cald afară?!Un canibal şi fiul lui văd un avion. Fiul zice:- Tată, ăla se mănâncă?- Nu tot, fiule, numai miezul!Doi scoţieni în compartimentul unui tren:- Știţi, sunt în voiaj de nuntă, fac o călătorie în Italia, spune unul.- Dar soţia dumneavoastră unde este? întreabă celălalt.- A, pe soţie am lăsat-o acasă, ea a mai fost măritată şi a mai văzut Italia...Medicul:- Să ştiţi că principalul vinovat al bolii dumneavoastră este alcoolul!Pacientul:- Mulţumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu de vină!O femeie către un bărbat la o petrecere:- Dumneata semeni tare mult cu al treilea soţ al meu.- Dar de câte ori aţi fost căsătorită?- De două ori până acum.- Păduchi aveţi?- Da.- Şi cu ce-i trataţi?- Păi nu sunt bolnavi!Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:- Cine are motocicletă ca a mea?Mai trec două ore în care el tot se mai învârtește și zice același lucru. Până la urmă, unu` din restaurant iese și îi spune:- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?- Nu mă laud. Cine are motocicletă ca a mea, că nu știu cum s-o opresc!