Un soţ nervos rupe, sparge, înjură...O femeie nervoasă nu face nimic. Nici mic-dejun, nici prânz, nici cină.Un bărbat merge la pescuit.Soţia:- Dacă crapul este foarte scump, încearcă să prinzi macrou.- Mărie, ţi-ar plăcea să fii măcar o zi bărbat?- Da, mă, Ioane, dar ţie?- Doamnă, copilul dumneavoastră are o mare sete de ştiinţă. Aveţi idee de unde a moştenit-o?- Sigur că da. Ştiinţa de la mine, setea de la ta-su.- Când vorbesc femeile cel mai puţin?- În februarie, că este cea mai scurtă lună.- Am auzit bine că eşti pe jumătate german şi pe jumătate român?- Da, este o combinaţie perfectă: vrei să faci totul perfect, dar laşi pe mâine.După o viaţă grea, chinuită şi plină de lipsuri, domnul Gigel şi-a găsit în sfârşit pacea şi liniştea. Înmormântarea soţiei va avea loc mâine, la Cimitirul Central.- Pentru că sunt superbă, am mulţi duşmani!- Dar eşti urâtă!- Vezi? Încă unul!