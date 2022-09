Un bărbat povestește descumpănit, la o bere cu prietenii:- Soția mea crede că nu-i respect intimitatea. Am fost șocat când am citit asta în jurnalul ei.Sună un tip la poliție:- Mi s-a furat mașina. Dimineață când m-am trezit nu mi-am mai găsit mașina, ci numai husa.- Ce mașină era?- Un TICO.- Ați scuturat bine husa?Soţul cu soţia, la pescuit.- Mărie, te uiţi de trei ceasuri cum pescuiesc. Vrei să încerci şi tu?- N-aş avea răbdare…Un cuplu căsătorit, în pat. În timp ce soţia se pregăteşte de culcare, soţul aprinde lampa de pe noptieră şi începe să citească o carte. Din când în când, mâna lui coboară şi mângâie „bijuteriile” soţiei. Face asta pentru scurt timp, apoi continuă cu cititul.Soţia devine din ce în ce mai înfierbântată şi se gândeşte că soţul are nevoie de puţină încurajare pentru a duce treaba la bun sfârşit. Aşa că se scoală şi începe să se dezbrace. Soţul confuz o întreabă:- De ce te dezbraci?- Păi, am crezut că vrei să facem dragoste.- Nu, deloc.Soţia supărată:- Atunci, ce mă tot atingeai acolo jos?- Îmi umezeam degetele ca să pot întoarce paginile cărţii.Bulă şi Bubulina stau la plajă.- Ai văzut-o, dragă, pe fata aceea care zâmbea la mine?, zice mândru Bulă.- Da, iubitule. Dar stai fără griji! Şi pe mine m-a bufnit râsul când te-am văzut prima oară.