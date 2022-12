- Nu știu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.- Cum așa?- Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz...Eram afară când șeful și-a parcat BMW-ul nou-nouț și i-am spus:- E tare rău mașina asta, șefule!- Ei bine, mi-a spus în timp ce o admiram, dacă o să faci eforturi, muncești din greu și o să stai peste program…la anu’ o să am una și mai tare.Iepurașul se duce la brutărie și întreabă:- Aveți pâini mici, mici, mici de tot?- Nu avem iepurașule.A doua zi la fel:- Aveți pâini mici, mici, mici de tot?- Nu avem, iepurașule.Se gândesc cei de la brutărie să facă pâini mici, mici, mici de tot pentru iepuraș și îl așteaptă următoarea zi să le cumpere. Vine iepurașul și întreabă:- Aveți pâini mici, mici, mici de tot?- Da, avem iepurașule.- Ha, ha,ha, să vedem cine vi le cumpără.- Vai, mă scuzați, am înlăturat un dinte sănătos. Acum va trebui să-l scot și pe cel bolnav.- Nu e nimic. Bine că nu sunteți oftalmolog!Soțul către soție:- Excepționale ciuperci. De unde ai rețeta?- Dintr-un roman polițist.