Ce ţi-e cu tehnologia asta modernă!, zise un călător din compartiment. Am văzut un documentar italian pe Discovery, unde arăta că la şapte dimineaţa intră cireada de vite pe poarta abatorului, şi la şapte seara ieşeau pe poartă containerele cu conserve…- Bulișor, tu ai învățat papagalul să vorbească urât?- Nu, bunicuțo. I-am spus numai ce nu are voie să repete.- Alinuța, ce-ai făcut la examenul de azi de la Bacalaureat? o întreabă maică-sa pe fiica sa blondă.- L-am picat… răspunse ea.- A fost așa de greu?- Normal. Păi de unde era să știu eu cine a inventat legea atracției universale a lui Newton?… Că doar știi că nu mi-a plăcut niciodată geografia!Soțul se întoarce din deplasare cu două zile mai devreme. Nici nu reușește să deschidă ușa, că deja primește două palme de la soție:- Nesimțitule, tu crezi că eu sunt o uşuratică?Un ardelean stătea în parcul Gării de Nord. În acest timp, un individ care făcea jogging se oprește în fața lui și începe să facă flotări. Ardeleanul se uită sub el, se uită deasupra lui, în față, în spate și după un timp exclamă nedumerit:- Apoi, fătuca a plecat demult!O gorilă intră într-un bar și cere o bere rece. Barmanul îi dă o bere aburindă și îi cere 30 de lei. Gorila plătește. După ceva timp, barmanul caută să intre în discuție cu gorila:- Știi, pe la noi prin bar nu a fost niciodată o gorilă.- Nici nu mă mir, la prețurile astea...