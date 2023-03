Dintr-un turn de pază al unui fort din vestul sălbatic, santinela strigă:- Domnule căpitan, vin indienii!- Prieteni sau duşmani? întreabă căpitanul.- Cred că-s prieteni, că vin împreună!Un tip stă acasă când aude o bătaie la uşă. Deschide ușa și vede un melc pe verandă. Ridică melcul și îl aruncă departe.Un an mai târziu, se aude o altă bătaie la uşă. O deschide și vede același melc. Se apleacă să îl arunce iar, la care melcul:- Bă, tu ai ceva cu mine?- Doctore, am voie măcar un păhărel de pălincă?- Nu, ți-am zis și acum o săptămână.- Credeam că între timp a mai avansat medicina.- Vecine, cât mă costă să-mi împrumuți acordeonul într-o seară?- Vrei să cânți?- Nu, vreau să dorm.Ion strigă din fundul curții:- Marieee! Marieee! Pune și tu de-o mămăligă!- N-am mălai!- N-are nimic, fă-o așa, cum o fi!Un cuplu la psiholog. Specialistul către el:- Te simți dominat de soția ta?Soția intervine:- Nu, nu se simte.- Bună ziua, as dori o cremă depilatoare.- Pentru ce zonă?- Constanţa.