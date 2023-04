- Mimi, dă-mi voie să ți-l prezint pe soțul meu! Ne-am căsătorit de două zile.- Oh, Suzi, mă pui într-o situație delicată! Pe tine nu pot să te felicit, pentru că nu-l cunosc pe domnul, iar pe dumnealui nu pot nici atât, pentru că te cunosc pe tine!O văduvă blondă aduce fotografului o poză cu răposatul soț:- Puteți să măriți această fotografie? întreabă ea.- Bineînțeles, doamnă!- Dar să-i scoateți pălăria, puteți?- Da, se poate. Părul cum îl avea?- Dar de ce întrebați? Veți vedea și singur, după ce-i scoateți pălăria!Ea: - Voi, bărbații, nu vreți decât sex!El: - Dacă ai fi știut să gătești, aș fi vrut și o ciorbă!La tribunal se audiază martorii:- Când ați văzut că inculpatul intenționează să-și arunce soacra de la etaj, de ce n-ați intervenit?- Pentru că am văzut că inculpatul este destul de puternic ca s-o facă și singur!Un om se duce să se spovedească. Popa îl întreabă:- Ai făcut păcate? Te lepezi de Satana?- M-aș lepăda, părinte, dar am cinci copii cu ea!