Vine șeful la mine astăzi cu o falcă-n cer și una-n pământ și zbiară:- Am auzit că ai poze indecente pe iPhone cu fiica mea! E adevărat?- Da, însă nu e ceea ce crezi.- Nu? Dar atunci ce e?- E un Samsung Galaxy…- Douăzeci de ani în șir am tot dresat purici, iar acum mă ocup de iepurași.- De ce?- Păi, nu mai văd ca-n tinerețe.- Pentru o digestie mai bună beau bere, pentru apetit vin alb, dacă am semne de tensiune joasă vin roșu, pentru tensiune înaltă coniac, în caz de angină, vodcă.- Dar apă?- Încă nu am avut boală așa gravă.- Nu toate blondele sunt proaste.- Pe naiba. Soția mea ieri era brunetă și s-a vopsit blondă. Seara mi-a făcut mare scandal că de unde este păr brunet în pat.Nevasta către soț:- Dragule, tu nu îmi spui niciodată că mă iubești.Soțul:- Ți-am spus o dată. Dacă o să fie vreo schimbare, atunci te anunț!Un preot se oprește lângă o prostituată și o povățuiește:- Fata mea, ești pe drumul greșit.- Cum așa? Nu-i ăsta centrul Constanței?