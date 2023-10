- Cum stau bărbații adevărați în mijloacele de transport în comun?- Bărbații adevărați stau cu ochii închiși.- De ce?- Pentru că îi doare să vadă femeile care stau în picioare.- Acuzat, ești condamnat la 50 de ani de închisoare!- Dar, domnule judecător, nu cred că mai trăiesc atât!- Fă şi tu cât poţi!Un bărbat intră într-un magazin și se uită dezorientat. O vânzătoare merge la el, încercând să îl ajute.- Bună ziua! Vă pot fi de folos?- Da! Aș dori să cumpăr un cadou pentru o doamnă, dar nu știu ce să iau.- Am înțeles! E pentru soție sau doriți ceva mai scump?Un pompier merge la școală la Bulă pentru a le vorbi elevilor despre incendii.- Care sunt pașii de făcut în cazul unui incendiu?Bulă răspunde:- Pași mari!Ajunge Bulă acasă hotărât:- Bubulino, stinge luminile, trage perdelele și hai în pat acum, iute!- Măi, Bulă, dar am treabă! Nu vezi că gătesc?!- Dacă am zis, am zis!Bubulina își dă seama că nu are scăpare, așa că se conformează. Stinge luminile, trage perdelele și se bagă în pat lângă soțul ei. La care Bulă:- Ei, acum, Bubulino, să-ți arăt ce ceas cu fosfor mi-am luat!