Polițistul către doi indivizi care cărau un sac suspect:- Stați așa, v-am prins cu mâța-n sac!- N-ai ghicit, noi în sac avem droguri, îi răspunde unul dintre suspecți.Bulă o întreabă pe mama lui:- Mamă, de unde se trag oamenii?- Din maimuțe.Mai pe seară, la cină, Bulă spune:- Tată, mama mi-a spus că oamenii se trag din maimuțe!- Apăi Bulă, fiecare cu neamul lui.- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, îi spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri doi decilitri de apă în berea lui taică-miu și a observat imediat...- Fiule, meseria e brățară de aur!- Acum înțeleg de ce meseria se fură, nu se învață…Un psihopat trăgea după el, noaptea, o femeie într-o pădure întunecată și deasă.Femeia:- Mi-e frică, mi-e frică!La care psihopatul:- Da’ mie, că mă întorc singur!- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viaţă. Ce mă sfătuieşti: să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură. Cum e mai bine ?- Depinde cum stai cu ficatul…