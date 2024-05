Tocmai am primit un sms pe telefon: Fie ca lumina Sărbătorilor să te surprindă…- Ce idiot, mi-am zis în gând. După care am băgat repede telefonul în buzunar, mi-am tras cagula înapoi pe față și am continuat să forțez fereastra cu ranga.- Copii, cine știe de unde vine curentul electric?- Din junglă!- Cum așa?!- Păi tata zicea că maimuțoii iarăși au decuplat curentul…Azi, la petrecerea firmei am văzut o tipă cu niște sâni imenși într-un top mulat pe care scria „GUESS!”. Așa că m-am dus la ea și i-am spus:- „Implanturi!”.Un profesor de matematică se plânge altuia:- Clasa asta nouă pe care o am e o adunătură de tâmpiți!- De ce, dom’ne?- Păi, le explic o teoremă o dată - n-o înțeleg, le explic a doua oară - tot n-o înțeleg, le explic a treia oară - o înțeleg și eu, iar ei tot n-o înțeleg!Motociclistul, un om cinstit, după ce lovește din greșeală un cocoș care umbla aiurea pe șosea, se întoarce și se duce la casa din care crezuse că ieșise pasărea:- Doamnă, mi-e teamă că v-am omorât cocoșul, însă aș dori să mă revanșez și să îl înlocuiesc.- Cum vrei, răspunde bătrâna. Mergi în spatele casei și acolo vei găsi cotețul cu găini.Bunicule, tu de ce nu ți-ai făcut asigurare?- Pentru ca atunci când mor, voi să puteți fi triști!Am oprit mașina pe centură și o fată s-a apropiat făcându-mi semn.Deschid geamul și o întreb:- Cât?- 20 de lei!Ieftin! mă gândeam eu...I-am întins 20 de lei și nenorocita mi-a dat două cutii de pocnitori.